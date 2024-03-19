離巢視后與富婆梁洛施陳伶俐變閨密　一拍即合成功躋身上流社交圈

現年42歲的視后唐詩詠（Natalie）自前年宣布離開TVB後，回復自由身的她除了拍電影之外，亦有到日本學烘焙、做慈善公益探訪、旅行、進修等等，放慢腳步工作，享受生活。去年劉鑾雄（大劉）太太陳凱韻（甘比）舉辦鈎織工作坊，唐詩詠不但成為甘比的第一個學生，還獲邀出席甘比細女的6歲生日會，當時甘比特別發文感謝唐詩詠準備氣球，更直言對方是可以傾心事的好朋友，可見兩人交情匪淺。而唐詩詠的朋友圈似乎亦愈來愈富貴，日前她就與陳伶俐、梁洛施（Isabella）聚會！

唐詩詠離巢後曾到日本學烘焙。（IG@natalietong53）

旅行。（IG@natalietong53）

享受生活。（IG@natalietong53）

去年劉鑾雄（大劉）太太陳凱韻（甘比）舉辦鈎織工作坊，唐詩詠更成為甘比的第一個學生。（IG@natalietong53）

唐詩詠獲邀出席甘比細女的6歲生日會，當時甘比特別發文感謝唐詩詠準備氣球，更直言對方是可以傾心事的好朋友，可見兩人交情匪淺。（IG圖片）

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陳伶俐在IG曬出合照，並寫道：「緣分~這東西好神奇!!!就好像磁石般，時間到~就會合為一體!!!#剛剛好 #念力昇華 #修行的路是苦 #但要堅持」相中所見，三人手繑手合照，十分親密，陳伶俐其後又在限時動態Post出一段關於緣分的佛偈，並Tag了兩位好姊妹，寫上「BFF（Best friend forever，永遠的好朋友）」，唐詩詠隨即轉發並留言「So true（說得太對了）」，可見三人感情十分好。當中唐詩詠與陳伶俐相識多年，而與梁洛施雖看似「大纜都扯唔埋」，但原來兩人曾於林超賢監製電影《爆裂點》中合作，估計三人是因學佛結緣變閨密！

三人手繑手合照，十分親密。（IG@brianna.0li）

估計三人是因學佛結緣變閨密！（IG截圖）

2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並為對方誕下一子。（IG@brianna.0li）

現年47歲的陳伶俐在2012年再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘後，搬入夫家位於山頂布力徑的海景獨立屋，與老爺奶奶同住，婚後一直過着養尊處優的生活，不時與老公二人世界去旅行，閒時相約好友聚會，生活自在。而曾與李澤楷交往的梁洛施，雖然未能嫁入豪門，但有傳她當年獲5億分手費。隨着三個兒子長大，近年梁洛施亦積極復出拍電影，早前出席第17屆亞洲電影大獎（17th Asian Film Awards）頒獎典禮時，以一身薄紗透視晚裝上陣的她狀態Fit爆！

婚後搬入夫家位於山頂布力徑的海景獨立屋。（IG@brianna.0li）

狀態更勝從前！（IG@brianna.0li）

梁洛施早前出席第17屆亞洲電影大獎（17th Asian Film Awards）頒獎典禮。（IG@isabella.leong）

積極復出。（IG@isabella.leong）