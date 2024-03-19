抓住你的衣領｜金荷娜回歸KBS　演活新聞女王狙擊惡棍卻陷三角戀

金荷娜、延玗臻和張勝祖攜手主演的全新懸疑愛情韓劇《抓住你的衣領》昨晚（18日）首播，《抓住你的衣領》改編自同名小說，講述徐貞媛（金荷娜飾）是個事業愛情兩得意的女強人，除了主持人氣時事節目《抓住你的衣領》，也是知名王牌記者，因為致力揭露各種壞人的罪行而深受觀眾支持。

金荷娜化身韓版「新聞女王」。

愛情方面，她和富二代小說家薛宇宰（張勝祖飾）結婚後，一直過著人人稱羨的完美生活。某天她接獲線報來到一間老舊公寓，卻意外目擊一宗殺人案，她更成為殺害丈夫情婦的疑犯！此時她與刑警前男友金泰憲（延玗臻飾）再次相遇，二人一同追蹤案件真相時，卻被捲入了巨大的漩渦中⋯⋯

徐貞媛（金荷娜飾）和富二代小說家薛宇宰（張勝祖飾）結婚後，一直過著人人稱羨的完美生活。

今次是金荷娜睽違8年以新劇《抓住你的衣領》大動作回歸KBS電視台，備受觀眾關注，她被問到選擇該劇的原因時坦言被劇本吸引：「講述故事的方法非常新鮮，這是一個敘事紮實、沉浸感強的劇本，讓人對下一集感到非常好奇。」劇中「徐貞媛」為了揪住壞人衣領而不惜一切代價，為了演活「新聞女王」，金荷娜也做了不少準備：「我認為在報導新聞、主持節目時，應該要以不同的語調來表達，為了避免遺漏，我一直反覆研究；我也會因應服裝和造型來展現語氣的變化，所有的事前準備都很有趣，真的很好玩。」

金荷娜為演活「新聞女王」做了不少準備，從語調和服裝造型下苦功。

《抓住你的衣領》除了聚焦在徐貞媛追查真相的過程外，劇中她和前男友金泰憲和丈夫薛宇宰的三角關係也是一大看點，製作方也透露三位演員的化學反應相當強烈，難以預測的感情發展令人心跳加速！《抓住你的衣領》逢星期一、二深夜在「黃Viu煲劇平台」上架，香港觀眾可緊貼最新進度。