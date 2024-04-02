專訪｜全港第一YouTuber Emi Wong離婚看淡愛情︰唔輪到你控制

YouTuber王樂婷（Emi Wong）的訂閱人數，是全香港最多的頻道，目前已經有657萬位訂閱者，以及發佈過六百多條影片，主要是教運動健身為主。Emi Wong最近聯同大學時期的好友兼Unik聯合創辦人蔡莉莎（Sharon Tsoi），一起推出自家品牌健康食品，並且接受《香港01》訪問興奮透露升格老闆娘的感受，以及成名背後的點滴和離婚後對於愛情的盼望。

全港第一YouTuber Emi Wong接受訪問透露升格老闆娘出自家品牌健康食品的感受。（葉志明攝）

創立自家品牌原因

談及創立自家品牌，Emi Wong說：「今次都係我做咗YouTuber咁多年，同大家一齊搞嘅品牌，新嘅身份有唔同嘅角色，有好多學習同挑戰嘅機會。」她繼續指創立品牌的原因是從小經常生病，並表示：「由疫情之後我對於健康產品有很大的熱誠，因為疫情開始大家都成日驚，之後我食咗兩三年健康產品，就冇病過！」

Emi Wong繼續指創立品牌的原因是從小經常生病。（葉志明攝）

Emi Wong由疫情之後對於健康產品有很大的熱誠。（葉志明攝）

否認有運動病態特徵

一向注重維持好身材的Emi Wong坦言並沒有任何所謂「運動病態特徵」，她笑說：「譬如去旅行，我又唔會特登話要去做運動，因為已經成日做運動，見到好靚嘅地方我會想去睇吓，同埋食吓嘢。」她透露運動只不過是平日的習慣。談到過去會否對身材焦慮，她表示：「其實做咗運動好多年，好多人都成日問我幾重，我真係唔知，我對呢方面冇一個追求，體重一定要達到邊一個數字。」

當年寂寂無名的Emi Wong已經成為香港擁有最多粉絲的YouTuber。（Instagram／@emiwong）

放棄OL的職業轉戰做YouTuber原因

被問到為什麼在2018年放棄OL的職業，轉戰做全職YouTuber，Emi Wong表示：「嗰陣時喺一間公司裏面打工，唔係話你做得好努力，就可以加人工同升職，嗰陣時好努力，但公司俾唔到我想要嘅嘢。」這一件事啟發到她重新打算人生的去向，選擇考私人教練牌，之後就開始拍片發展做拍片。她澄清最開始沒有打算做YouTuber：「當時冇諗住做全職嘅YouTuber，不過拍下拍下就好多人睇，一年之後就選擇辭去原本嘅工作。」

Emi Wong澄清最開始沒有打算做YouTuber。（葉志明攝）

如何維持全香港YouTuber第一地位

談及當初做YouTuber的收入壓力，Emi Wong說：「我冇話即刻辭咗份工就去做YouTuber，我比較係傳統思想穩陣，都係持續一路拍影片，我用我返工放工嘅時間去剪片，所以一路keep住去做全職工，一年之後先發展做YouTuber!」提到現時當YouTuber會有很大的競爭，她說：「因為我做咗八年，八年來都有好多新一代，我有陣時候自己都會成日睇，最近有冇啲好睇嘅影片，如果話競爭我從來都冇覺得有競爭，你嘅觀眾鍾意你係好個性，每個人都有好多獨特嘅角色。」

講到有不少人都相當好奇如何維持YouTuber第一地位，她幽默回應：「我從來都冇覺得我係第一，我做我鍾意嘅內容，就繼續keep住做，隨着市場嘅變化我都繼續跟住去改變，以前就做好多長嘅運動片。」她繼續指疫情過後人都鍾情熱愛看短片，而重新改變自己的YouTube頻道。她說：「如果唔去跟住去改變，都會被淘汰，現在都學習緊做短片。」

Emi Wong指疫情過後人都鍾情熱愛看短片，而重新改變自己的YouTube頻道。（葉志明攝）

做YouTuber「樽頸位」

至於擔任YouTuber已經長達八年，會否曾經有「樽頸位」，Emi Wong回應：「無論係乜嘢行業都要不停去增值自己，點樣去做更多好嘅內容，因為我嘅生活都不斷去改變。」被問到會否對於點擊率很着緊，她說：「我覺得係一開始拍YouTube會有咁樣，多人睇啲運動片就拍多啲，其實做咗咁多年咩題材都會試吓做，之後發現唔試過真係唔會知。」她透露後期已經不會再留意點擊數字，並表示：「其實一開始是新嘅題材就一定會少啲人睇，如果你咁樣放棄唔拍的話就會冇咗。」

談及在影片中經常展現火辣身材，會否曾經收到網民的騷擾短訊，她笑言：「觀眾都好正面，我哋80%都係女仔，好少係關於騷擾我嘅身形問題。」被問到會否在意網民的評價，她說：「以前有啲負面嘅留言，現在都訓練到自己嘅心臟好強大，現在睇完幾秒已經唔記得咗，都影響唔到你嘅生活。」

Emi Wong透露做YouTuber後期已經不會再留意點擊數字。（葉志明攝）

與老公Chad離婚望有新戀情？

Emi Wong去年五月宣佈與老公Chad離婚，現階段的她事業一帆風順，但有不少網民認為愛情方面就未如理想，她回應：「我揀嘅路，其他人講我未如理想，我想要嘅人生又未必一樣，我活得係我想要嘅人生。」提到會否希望有新戀情，她說：「我覺得做人方面要開通，尤其是感情呢啲嘢唔輪到你控制，隨緣囉！」講到現時對於組織家庭問題，她表示：「我唔會框住自己，覺得某一個歲數一定要做到某一件事。」

Emi Wong去年五月宣佈與老公Chad離婚。（YouTube圖片）

Emi Wong離婚看淡愛情。（葉志明攝）

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