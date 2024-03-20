黃翠如閨蜜被讚似李施嬅張曦雯混合體　曾是選美冠軍兼大馬視后

黃翠如自2021年劇集《七公主》播映完畢後，便放了一個悠長假期。今年適逢是她入行第20個年頭，翠如似乎再次活躍起來，除了正在拍攝的無綫新劇《黑色月光》外，早排還做她最難手的旅遊節目主持，與老友C君（鄭詩君）和周奕瑋到台灣拍攝新的旅行節目。

黃翠如雖然有一段時間沒有拍劇、但狀態不錯。（梁碧玲攝）

翠如早前與老友C君（鄭詩君）和周奕瑋到台灣拍攝新的旅行節目。（IG@wongtsuiyu ）

翠如之前曾在社交平台分享今次的拍攝花絮，見她與C君和周奕瑋合作得非常開心，但原來是次台灣行還有位神秘索爆女嘉賓，翠如在社交平台寫道：「請來一個特別嘉賓，和我一起在台北101度此一日，你也有一個你飛到哪裏，她也會走過來看你的好姊妹嗎？」而翠如所講的正正就是她的好閨蜜吳天瑜（Debbie），但這位女嘉賓只是翠如社交平台限定，節目中是不會出現的。

街拍。（IG@wongtsuiyu）

翠如和C君非常合拍。（IG@wongtsuiyu）

大家合作得好開心。（IG@wongtsuiyu）

好姊妹吳天瑜特意到台灣探班。（小紅書截圖）

翠如與吳天瑜姊妹情要好，翠如到台灣拍節目，她特意飛過去探班，兩人把握難得的有限時間，到台北四處遊玩，並將這快樂時光剪輯成短片分享到社交平台。片端開端，翠如介紹說：「今日喺台灣，又有多一個朋友陪我一齊，你估下嚟自邊度？」之後吳天瑜從後跳入鏡攬住翠如，可見她們縱使已成為人氣，但在好姊妹面前亦十分少女心，可能這就是「閨蜜」吧。

兩位閨蜜見到對方，即露出一顆少女心。（小紅書截圖）

二人到台北101影相，擺pose時默契十足。（小紅書截圖）

翠如繼續興奮說：「我馬來西亞嘅姐姐嚟啦！佢話要教我去搵最靚嘅打卡點影相，去影（台北）101喎。」雖然當日天陰陰，但無阻二人的興致，還覺得很浪漫，她們在相機前大擺pose，呈現出最自然一面，且默契十足。而不少網民同時也被吳天瑜的樣貌吸引住，有些網民不知道她是誰，但就大讚她驟眼看似張曦雯和李施嬅混合體。

雖然當日天陰陰。（小紅書截圖）

但無阻二人興致，還覺得好浪漫。（小紅書截圖）

二人感情好到爆。（小紅書截圖）

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吳天瑜也有在其社交平台寫道：「雖然，陰天颱風；雖然只有在台北幾個小時遊走的時間；可是我們卻滿滿的喜樂，一起去了她最想帶我去的 -#台北松山文創園區 （很喜歡，很多創意品, 恨好拍照），吃了我們都覺得很值得推薦給大家的~初魚鮨-明水店。」

好姊妹視覺。（IG@debbiegoh1108）

兩人品嚐美味壽司。（IG@debbiegoh1108）

現年45歲的吳天瑜與翠如識於微時，二人在有線結緣，當年翠如補辦婚禮，吳天瑜是女家唯一獲邀出席圈中人，足見地位超然；而吳天瑜本身也非常猛料，是1998年馬來西亞Astro國際華裔小姐冠軍，之後代表馬來西亞來港出戰國際華裔小姐競選，雖然最後敗給葉璇，但她落選後獲嘉禾電影簽約，惟不出一年因藝人管理部解散令星途受創；之後獲徐小明睇中簽約旗下力捧當電影女主角，但始終星途平平，反而回流家鄉發展更成功，於2014年憑《香火》在第三屆金視獎中贏得「最佳女主角」，成為大馬視后。

45歲的吳天瑜keep得好好。（IG@debbiegoh1108）

充滿女人味。（IG@debbiegoh1108）

不得了。（IG@debbiegoh1108）

身材非常好。（IG@debbiegoh1108）

黃翠如結婚時，吳天瑜（中）擔任伴娘，是女家唯一出席婚禮的圈中人。（IG@debbiegoh1108）

姊妹情深。（IG@debbiegoh1108）

雖然二人不在同一個城市，但還是會經常聯絡見面。（IG@debbiegoh1108）

吳天瑜於2018年下嫁圈外老公後育有一子，之後曾經歷流產，但她堅強走出陰霾，現時一家三口美滿幸福，兒子的契媽正正就是翠如。雖然現年已45歲，但吳天瑜無論樣貌和身材都保養得非常好，還不是在社交平台分享泳裝照，凍齡外貌和fit到漏的身材令人羨慕。

翠如是天瑜囝囝的默媽。（IG@wongtsuiyu）

翠如是天瑜囝囝的契媽。（IG@debbiegoh1108）

大家每次聚在一起都好開心。（IG@debbiegoh1108）

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