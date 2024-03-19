J2主持文頌男罹患罕見病濃眉變無眉男　本周最後化療︰感覺就嚟死

J2節目《不正常愛情研究所》的主持文頌男（Koba），去年10月開始突然在節目消失，及後透露確診罹患罕見的尤文氏肉瘤（Ewing's Sarcoma），全面停工出入醫院接受治療。3月18日Koba上載新相，驚見變成無眉男。



《不正常愛情研究所》的主持文頌男（Koba）。

文頌男熱愛演藝工作。（影片截圖）

去年12月時文頌男曾透露：「我幾個月前確診自己有癌症，依家有一個大概6×6×4cm 咁大嘅惡性腫瘤喺我嘅椎間近盤骨附近嘅位置，因為壓住咗啲神經，所以行動唔方便同周不時會劇痛。」他還說自己兩個月前已經全面停工休息，並開始了化療。由於全面停工的Koba沒有收入，經濟來源暫停，面對著需要支付的醫療費用也有一定的壓力，所以他亦在社交平台發文，希望可以籌集醫藥費。

文頌男連月來不停出入醫院。（IG：@koba_mcn）

文頌男連月來不停出入醫院。（IG：@koba_mcn）

文頌男連月來不停出入醫院。（IG：@koba_mcn）

3月18日Koba上載手捧鮮花新相留言感謝好友：「睇到你嘅鼓勵，令我更有動力去堅持，戰勝病魔💪非重點‼️我依家除咗無頭髮，仲變埋無眉男。」翻查其IG，文頌男的抗癌之路相當痛苦，經常要出入醫院覆診，甚至一日跑兩間醫院，劇痛之下更要跪着等幾個小時，12月23日時指自己首次剃光頭，近日曾擁有濃眉大眼的文頌男，眉光幾近掉清。他曾在IG STORY透露：「一星期前感覺真係就嚟死」，又指本周進行最後一次化療令他非常憂心：「越嚟越差啦，尤其是每次做完化療之後，個人都瘦咗好多，不停逼自己飲啲營養，要好有意志力堅持先得。」

文頌男新相由濃眉大眼變成無眉男。（IG：@koba_mcn）

文頌男新相由濃眉大眼變成無眉男。（IG：@koba_mcn）