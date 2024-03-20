陳自瑤舊愛示範做好老公又關王浩信事？　屋企簡約風設計意外曝光

現年39歲的蔡淇俊淡出幕前多年，北上發展並轉戰飲食界，不過最近他又再次活躍起來，積極經營其社交平台成為KOL，除了大談當演員的辛酸外，又會分享生活日常及人生道理，吸引不少網民追看，同時又可趁機宣傳，可謂一舉兩得，認真識玩。

蔡淇俊最近活躍社交平台，經常拍片分享當演員的辛酸以及生活日常。（小紅書截圖）

咩種類的片都有。（小紅書截圖）

至於感情方面，蔡淇俊最為人知的「代表作」一定是與陳自瑤的緋聞，有指二人當年合作《赤沙印記@四葉草.2》而撻著，戀情維持了4年就結束。不過蔡淇俊早年在回覆網民時，就不忍曾戀女方，並同時否認自己是同性戀，更自爆現時已成家立室。

蔡淇俊曾被傳與陳自瑤譜出姊弟戀。（VCG）

蔡淇俊同陳自瑤在拍攝《同事三分親》也是做熒幕情侶，不過有傳當時感情已經出現問題。（《同事三分親》劇照）

雖然蔡淇俊自稱已婚，但「蔡太」身分卻一直是個謎，至今蔡淇俊仍未曾公開過太太的廬山真面目，相當神秘。不過他近日就拍了一段片，分享做人老公心得，寫道：「想要有個好老婆、首先你要是個好老公」。

蔡淇俊日前分享做好老公心得。（小紅書截圖）

親自清潔。（小紅書截圖）

條走廊好長。（小紅書截圖）

片中蔡淇俊親自下廚，兼清潔廚具和碗具，他說：「我從來唔覺得女人天生係應該要做家庭主婦或者黃面婆。」他認為：「一個家嘅家務係需要兩個人去共攤的，冇必要話咩事都要等女方去收拾。我負責賺錢養家嘅同時，亦都希望另一半係貌美如花。屋企係一個講愛嘅地方，所以作為男人要體諒女人嘅唔容易。」

廁所都洗埋。（小紅書截圖）

收拾客廳。（小紅書截圖）

令屋企的勁大客廳意外曝光。（小紅書截圖）

之後鏡頭一轉，蔡淇俊已在拖地、洗廁所和收拾客廳，他續言：「有主動承擔家務嘅自覺性，如果你哋老公都可以自動自覺分擔家務，我相信你哋嘅感情一定會好和諧。」最後再拋出四字總括：「夫妻同心」。不少網民都留言要推薦給老公看，也有網民直言：「雖然王浩信係視帝，但我覺得Yoyo錯過你，的確走寶了」、「王浩信應該嚟睇下、學下」。

網民留言。（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

此外，蔡淇俊這條分享片也令他屋企意外曝光，全屋以白色為主色調，簡約風設計，廚房非常大，雖然牆上安裝了一整排廚櫃，但依然空間感十足；廚房則半開放式，用中島分隔住，打造出精緻有氣氛的用餐位置；不過最令人驚訝的是那條勁長的走廊，連廁所共有4間房，相當闊落；至於走廊轉出就是客廳，客廳十分寬敞，就算擺了一部大型空氣清新機以及擺了一張4座位梳化，再加大小茶几各一，一樣毫無壓迫感，相信是不少人心目中的理想家居。

按此圖輯欣賞一下蔡淇俊屋企嘅簡約風設計：