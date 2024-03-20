新聞小花袁思行興奮再遇方力申　九年前含情脈脈與偶像留影

曾有「港大女神」之稱、現年26歲的新聞小花袁思行（Cheryl），由TVB新聞部轉戰開電視主播台，憑甜美外貌專業表現，吸引不少觀眾追捧。近日她返回母校分享，竟遇上當年偶像更放上九年前後合照對比，秒變小粉絲。



新聞小花袁思行。（IG：@yuenszehang）

袁思行未讀完書已是無綫兼職主播，畢業後做全職。（節目截圖：《無綫新聞》）

袁思行眼大大，樣子甜美。（網上圖片）

袁思行過檔有綫，現已升為首席主播。（節目截圖：《有線新聞》）

袁思行小學畢業自德望，2016年在拔萃女書院畢業，同年入讀香港大學社會科學學院新聞及傳媒研究中心（新聞學系），從小到大都讀名校。香港大學新聞系畢業後在2019年暑假就在無綫做實習記者，同年年底轉做兼職主播，大學畢業後做全職主播，22年離巢轉往香港開電視出任首席主播。她在讀書時是游泳健將，擅長游蛙式，更參加過「全港運動會」游泳比賽。外表仙氣又甜美的她已被網民力捧為新上位的新聞小花。

袁思行讀書時常與隊友登上體育版。（Instagram：yuenszehang）

袁思行常代表學校泳隊出戰學界比賽。（Instagram：yuenszehang）

袁思行經常攞獎！（Instagram：yuenszehang）

袁思行（左三）中學的樣子很清純。（Instagram：yuenszehang）

袁思行畢業於香港大學新聞系。（IG：@yuenszehang）

袁思行（Cheryl）近日回到母校香港大學，與現年44歲的校友方力申同台作分享，她興奮分享多張照片，以「從追星學生到與傳奇同台」為題出po，盛讚方力申是令人尊敬的校友，原來2人同為港大泳隊成員，Cheryl稱對方為大師兄，更貼出一張9年前合照，Cheryl當時只得17歲，戴眼鏡穿著中學校服，含情脈脈一臉害羞與偶像合照。

袁思行近日回到母校香港大學。（IG：@yuenszehang）

袁思行與方力申回港大分享。（IG：@yuenszehang）

袁思行與方力申合照。（IG：@yuenszehang）

袁思行分享與方力申九年前合照。（IG：@yuenszehang）

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