楊玉梅多年前郵輪登台險遭硬上　李龍基因兩特徵竟然成嫌疑人？

李龍基最近因正在還柙未婚妻王青霞（Chris Wong）的造假事件而引起軒然大波，成為風雲人物。日前（18日）網上再瘋傳一段影片，當中59歲美魔女楊玉梅重提當年在郵輪「險被強上」的不愉快經歷，更以「一名以登台搵食的老年男藝人」、「基哥自認鹹濕」、「李龍基有嫌疑？！」為題，連楊玉梅也於社交平台轉載，令網民揣測此事與李龍基有關。

李龍基未婚妻Chris王青霞好恩愛。

李龍基日前帶墨鏡現身探望Chris。（梁碧玲攝）

網上片段主要講述楊玉梅於2012年自揭，多年前獲某男藝人邀請到新加坡郵輪登台三晚，由於對方與當時男友相熟，而未有請女助手同行。首晚演出後對方聲稱想跟她回房傾偈，其後將她推倒床上企圖作不軌行為，她出盡全力推開並趕對方出房，想不到隨後兩晚完騷後，該男藝人繼續纏住她，最終求愛不遂而黑面兼反面。

楊玉梅也於社交平台轉載。（楊玉梅Facebook）

楊玉梅多年前郵輪險遭硬上。（微博）

對於舊事被重提，楊玉梅接受傳媒訪問時直言感愕然，身邊朋友都有問發生什麼事，自己亦覺得有點奇怪。楊玉梅坦認事發後至今仍留下陰影，每次接Job亦會強調只工作不應酬。當年楊玉梅未有透露男星身份，時隔12年李龍基突然被拖落水，楊玉梅強調事件與李龍基無關，著大家不要誤會及冤枉他，更指李龍基為人非常Nice，自己亦與對方關係友好。

楊玉梅著大家不要誤會李龍基，自己與對方關係友好。（微博）

至於被問及該男星的真實身份，楊玉梅直言事件已經過了很多年，故不會再提，由於對方仍活躍於娛樂圈，亦不想影響對方的工作。雖然間中在公眾場合會碰到對方，自己不會再跟對方合作。

（微博）