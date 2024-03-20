53歲大灣仔廣州宣傳音樂會生圖流出惹怒網民 原因竟然係咁...
撰文：崔力生
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53歲的林曉峰近年主攻內地市場，成功殺出一條血路，先後憑《披荊斬棘的哥哥》、《大灣仔的夜》、《聲生不息》等綜藝節目在內地知名度大增，人氣急升，甚至去年首度跨界登上小品舞台，亮相《中央廣播電視總台2023小品相聲大會》；而頻頻在內地節目「獻Sing」，歌喉獲讚的他，稍後還分別會在廣州、深圳、順德及東莞舉行他的《想你的FENG吹到了…》巡迴音樂會，迎來事業另一個高峰。
不過對於80、90的觀眾來說，對林曉峰印象最深深刻的可能會是電影古惑仔系列的「包皮」，和無綫遊戲節目《獎門人》系列的「獎老」，這兩個身分可謂深入民心，不過無論以前還是現在，最令驚嘆的還是林曉峰多年不變的童顏。
日前，林曉峰現身廣州海味街宣傳時，被當地街坊野生捕獲，該街坊將現場拍下的動態照片分享到社交平台，相中所見一身衛衣牛仔褲打扮的林曉峰，簡約得來非常年輕，期間與海味舖的老闆有講有笑，心情不俗。博主還透露當時圍觀人士企滿騎樓底，可見人氣不俗，不過他直言對稱呼林曉峰做「大灣仔」不太習慣：「估唔到一出門口就見到Lo哥，幾驚自己大叫一聲"SUPER~"（暴露年齡）btw 我仲未慣叫佢"大灣區哥哥"/"大灣仔"，但佢唱歌真係好聽」。
而同日，林曉峰也準備了兩大盒茶點，到「埋堆堆」公司「洗樓」慰勞大家，並親手將食物送給每一位，期間他又不忘展示搞笑一面，邊送食物邊宣傳其音樂會細節，搞笑之餘亦毫無架子，深受在場員工歡迎。但有網民看完短片卻笑言非常嬲：「勁嬲囉...點解阿Lo唔識老」、「越黎（嚟）越後生！」、「佢真係唔識老噶㖞」。
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