53歲大灣仔廣州宣傳音樂會生圖流出惹怒網民　原因竟然係咁...

53歲的林曉峰近年主攻內地市場，成功殺出一條血路，先後憑《披荊斬棘的哥哥》、《大灣仔的夜》、《聲生不息》等綜藝節目在內地知名度大增，人氣急升，甚至去年首度跨界登上小品舞台，亮相《中央廣播電視總台2023小品相聲大會》；而頻頻在內地節目「獻Sing」，歌喉獲讚的他，稍後還分別會在廣州、深圳、順德及東莞舉行他的《想你的FENG吹到了…》巡迴音樂會，迎來事業另一個高峰。

林曉峰近年在內地撈得風山水起，吸納不少粉絲。（林曉峰微博圖片）

林曉峰因參與《披荊斬棘的哥哥》而人氣急升。（微博圖片）

林曉峰現時還多了一個歌手身分。（林曉峰微博圖片）

稍後還會舉行音樂會。（林曉峰微博圖片）

不過對於80、90的觀眾來說，對林曉峰印象最深深刻的可能會是電影古惑仔系列的「包皮」，和無綫遊戲節目《獎門人》系列的「獎老」，這兩個身分可謂深入民心，不過無論以前還是現在，最令驚嘆的還是林曉峰多年不變的童顏。

林曉峰（左一）在電影《古惑仔》系列裏面飾演「包皮」。（視頻截圖）

林曉峰在《獎門人》系列裏面的「獎老」身分深入民心。（視頻截圖）

個樣真係冇乜變。（林曉峰微博圖片）

日前，林曉峰現身廣州海味街宣傳時，被當地街坊野生捕獲，該街坊將現場拍下的動態照片分享到社交平台，相中所見一身衛衣牛仔褲打扮的林曉峰，簡約得來非常年輕，期間與海味舖的老闆有講有笑，心情不俗。博主還透露當時圍觀人士企滿騎樓底，可見人氣不俗，不過他直言對稱呼林曉峰做「大灣仔」不太習慣：「估唔到一出門口就見到Lo哥，幾驚自己大叫一聲"SUPER~"（暴露年齡）btw 我仲未慣叫佢"大灣區哥哥"/"大灣仔"，但佢唱歌真係好聽」。

林曉峰日前現身廣州海味街。（小紅書截圖）

宣傳他4月的個人音樂會。（小紅書截圖）

心情超靚。（小紅書截圖）

而同日，林曉峰也準備了兩大盒茶點，到「埋堆堆」公司「洗樓」慰勞大家，並親手將食物送給每一位，期間他又不忘展示搞笑一面，邊送食物邊宣傳其音樂會細節，搞笑之餘亦毫無架子，深受在場員工歡迎。但有網民看完短片卻笑言非常嬲：「勁嬲囉...點解阿Lo唔識老」、「越黎（嚟）越後生！」、「佢真係唔識老噶㖞」。

林曉峰到「埋堆堆」公司「洗樓」，派茶點慰勞大家。（小紅書截圖）

深受員工歡迎。（小紅書截圖）

還幫大家簽名。（小紅書截圖）

網民驚嘆他的童顏，唔識老。（小紅書截圖）

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