阿Sa蔡卓妍獲品牌加碼續約　擴展代言版圖：最緊要物有所值

Twins剛於上月打破她們個唱場數紀錄，完成了十四場紅館演唱會，蔡卓妍（阿Sa）和鍾欣潼（阿嬌）放假後便馬上投入工作。一向受不同品牌歡迎的阿Sa最近再和頭髮護理品牌50惠續約代言，除了香港，其代言版圖擴展亞洲多個國家，包括星加坡、馬來西亞及泰國，認真厲害。

阿Sa成最強經理人，最近獲頭髮護理品牌加碼續約，

品牌自2022起邀請阿Sa擔任代言人後，除了令大眾對品牌有更多的認識，她的影響力令品牌在亞洲市場上得到進一步提升，同時也為品牌銷售額創下亮眼成績。正因為阿Sa超強的叫座力，今年品牌決定再度跟阿Sa續約。

阿Sa代言版圖擴展亞洲多個國家，包括馬來西亞。

星加坡。

泰國。

阿Sa表示自從跟品牌合作後，除了對於護髮更加了解，也更懂得如何選擇護理頭髮的產品，自言有一套護髮心得，「出埠拍戲就算開通頂，幾攰幾眼瞓都好，返到酒店我會堅持洗埋頭先瞓。頭皮都要好好養育，每日洗完頭之後，分番條界，然後將護髮精華唧喺條界度按摩，等頭皮吸收晒啲精華，幫助頭皮健康。」

阿Sa非常注重她的頭髮。（IG@choisaaaa）

阿Sa非常注重她的頭髮。（IG@choisaaaa）

阿Sa又分享「頭皮的故事」，「真人真事，Mani（經理人霍汶希）介紹咗個朋友用，三個月後頭髮好明顯甩少咗，keep得到。」問到今次續約任代言人，酬勞有否加碼，阿Sa表示大家開心，笑言：「最緊要品牌覺得物有所值。」又謂現在星馬泰都有銷售點，十分方便，「星馬泰都係大家成日去嘅地方，下次旅行唔駛帶，去到買就得，勁方便，上次我去泰國超級市場見到仲影咗俾同事。」

阿Sa非常注重她的頭髮。（IG@choisaaaa）