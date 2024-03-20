23歲零死角籃球女神疑與男友撐枱腳　心情靚爆罕曬性感引網民騷動

23歲籃球女神譚旻萱（Mandy）樣靚身材正，曾入選2022年全球百大美女第68位，擁有標緻外貌和清純的氣質，有「港版朴敏英」美譽，177cm的高䠷身材更令人非常羨慕。

Mandy一出道已成為不少品牌的寵兒。（IG＠tmh_xd）

Mandy樣貌、氣質同樣出眾，有「港版朴敏英」美譽。（IG＠tmh_xd）

而更煞食的是譚旻萱動靜皆宜，要斯文靚女可以，跑步打籃球亦可，故初出道，譚旻萱已成為不少品牌的寵兒，現時她還歌、影雙棲發展，去年11月與黃淑蔓及連家穎組成女團Me&出道，電影方面又先後拍下《陰目偵信》和《不是你不愛你》，初賞女主角的滋味，獲公司力捧的她，星途可謂一片光明。

譚旻萱動靜皆宜。（IG＠tmh_xd）

Mandy被讚零死角。（IG＠tmh_xd）

Mandy去年11月與黃淑蔓及連家穎組成女團Me&出道。（陳順禎攝）

Mandy雖然不擅唱歌跳舞，但這位隊長不但是Me&保鑣，更是體能和意志力擔當！（陳順禎攝）

之前又為電影《不是你不愛你》擔任女主角。（梁碧玲攝）

陳昊森形容第一次看到譚旻萱的印象：「看到本人的時候嚇到，因為沒有想到那麼高」。（劇照）

感情方面，譚旻萱與導演男友Christopher蜜運中，雖然兩人愛得低調，但有愛情滋潤的譚旻萱，臉上難免會露出甜蜜的樣子。昨晚（19日），她在社交平台分享了多張「男友視角」的靚相，並寫上：「Just some quality time with nice food #perfectnight」相中所見，枱上放着兩隻紅酒杯，加上譚旻萱飲到面紅紅情深款款望住鏡頭，有網民猜測她與男友撐枱腳。

Mandy罕有騷出事業線。（IG＠tmh_xd）

一副為食樣，好可愛。（IG＠tmh_xd）

不過最令網民關注的當然不是枱面上的美酒佳餚，而是譚旻萱的一身打扮，身型清減了的她穿上一件U領貼身黑色衫，看似簡單，但暗藏性感，當譚旻萱微微前傾，即露出事業線，性感身材盡在眼前。譚旻萱罕有「曬線」隨即引來網民騷動，紛紛留言：「咁靚得吾得架」、「Sexy」、「咁索」、「So pretty!」、「真係好迷人」，不足一日已有過萬Like，果然受網民喜愛。

面紅紅，好靚女。（IG＠tmh_xd）

不得了。（IG＠tmh_xd）

網民留言。（IG＠tmh_xd）

網民留言。（IG＠tmh_xd）