馬國明湯洛雯愛貓打疫苗後疑現過敏　要瞓氧氣箱：心痛到眼淚狂飆

馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）去年12月在泰國蘇梅島舉行婚禮，正式展開新婚生活！雖然未有仔女，但就養了一對愛貓Tino同Ariel，早前更為愛貓Tino舉行3歲生日派對。未料到相隔幾日險出事，Tino要瞓氧氣箱令靚湯非常心痛。



馬國明（馬明）與湯洛雯（靚湯）養了一對愛貓Tino同Ariel。（IG：@roxannetong）

湯洛雯一向相當疼錫愛貓。（IG：@roxannetong）

靚湯在IG Story透露Tino打完疫苗後疑出現過敏狀况：「大家帶毛孩去打疫苗時候，一定要小心觀察打完之後嘅反應！今日帶大仔去打疫苗，以前打都冇事最多係攰啲，但係今日返到屋企，見佢一開始少少肚痾，跟住鼻哥好紅，再見到佢眼腫晒，之後呼吸極快，我真係嚇到癲咗即刻帶返佢去診所，打抗敏針同止嘔針，瞓氧氣箱，個心痛到啲眼淚狂飆，不過好彩半個鐘之後紓緩番。依家帶咗返屋企，好攰好攰，係咁瞓覺，都放心番啲。醫生話極少數會有咁嘅反應，不過咁啱就係嗰個極少數。佢仲話好彩我哋快帶佢去，如果唔係後果都有危險... 大家有冇試過啲咁嘅情况？」

湯洛雯心痛表示Tino出事。（IG：@roxannetong）

視愛貓如命根的靚湯一直陪住Tino，凌晨再發文交代最新情況：「原來大家都試過有咁嘅情况，真係好恐怖，第時都真係要考慮係咪真係要繼續打，太驚嚇！Update番，見佢睡姿回復正常，應該舒服番好多。」