晚吹流量密碼︱女職業軍人低胸上陣騷身材　遭肥仔嫌軍營餐：頹飯

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》昨日（19日）播出第七集，由ERROR梁業（肥仔）和何啟華（DeeGor）共同所主持的節目，本集邀請來自於台灣的女嘉賓前職業軍人菈菈作客。

ViuTV節目《晚吹- 404_886流量密碼》邀請來自於台灣的女嘉賓前職業軍人菈菈作客。（節目截圖）

被問到為什麼想去當軍人，她直言：「爸爸想我去當。」講到是否男軍人和女軍人在同一地方工作，她說：「除了睡覺的地方，工作都是一起的。」她透露高中畢業後直接去做職業軍人。談及工作的職位，她分享自己是管理廚房為主。

被問到為什麼想去當軍人，菈菈直言：「爸爸想我去當。」。（節目截圖）

節目的另外一個環節，女嘉賓菈菈則換上了一套低胸紫色禮服露出豐滿上圍，並且介紹在軍中平常的餐食。Dee和肥仔搞笑回應軍中吃的是「頹飯」。講到IG平台目前有48萬追蹤者，她說：「一開始是不小心的，類似美女分享的論壇，有一個義務軍人跟我說嘗試看看分享發上去，那時候就增加了5萬至10萬粉絲。」

節目的另外一個環節，女嘉賓菈菈則換上了一套低胸紫色禮服露出豐滿上圍。（節目截圖）

提到職業女軍人會讓男生感到有另一種魅力，她笑說：「還好。」講到過往曾經在IG上載燒肉的影片，有1500萬人觀看，以及60萬點讚，她表示：「上個月有增加二萬追蹤者。」她透露現在目前的工作是紋繡師，還有經營自己的平台。談及過去曾經會否收過網民的騷擾訊息，她說：「IG常常會有，我會回他說我幫你找人。」

談及過去曾經會否收過網民的騷擾訊息，菈菈說IG常常會有。（節目截圖）

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