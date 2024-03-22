專訪｜詹瑞文喪妻後神隱兩個月　為對方做咗一件事︰我嘅悲傷好強

「人生如戲，戲如人生」這句說話聽上去好似好老土，但其實非也，每個人的人生都有屬於自己的劇本，有喜劇大師之稱的詹瑞文，憑出色演技登上事業高峰，演出舞台劇無數，甚至當上電影男主角，但卻又因被指婚外情以致人格破產，當一切慢慢都好過來的時候，去年4月又要面對喪妻之痛，第二任太太Amanda（鄭晴予）因肺癌病逝。縱使如此，但詹瑞文依然定義他的人生為喜劇人生，「喜劇的人生不代表常常都只有一個快樂的笑臉，它是有深度，在開心裡面，會看到人生的無奈和無常。」



攝影：葉思雅、潘樂文

場地：The Gallery

化妝：Raymond siu @sparkle.image

詹瑞文的人生充滿起跌，但他依然笑著面對。

第二任太太離世 承認強烈打擊

去年4月，詹瑞文第二任太太Amanda因肺癌病逝，他坦言這件事當時對他有強烈的打擊，「我從事表演的，我對個人情感的了解很著重，所以我的悲傷、我的懷念是好強、好強。」回想得知太太患病一刻，詹瑞文坦言感覺猶如世界末日，但始終都要面對，如果每日都很悲傷，其實每一日都是地獄，所以他們選擇共同度過一個很豐盛的最後一段人生路，「我覺得每一日都是很圓滿地度過，我覺得很舒服，我們什麼都聊，睡不著又會一齊聊通宵，可以跟她經歷每一個時刻，我覺得已經是很寶貴。」

詹瑞文直言每個人都會有一些很困難的時候，怎樣度過才是重要：「在她最後的那段日子裡面，我都會很輕鬆地跟她講笑話，令她有Humor，生活裡面一定要有幽默感，否則會很痛苦。」

詹瑞文坦言太太Amanda的離世，對他打擊非常大。

為Amanda辦分享會

而在Amanda離世後，詹瑞文有兩個月時間突然消聲匿跡，好像與世隔絕一樣，他稱當時其實做了兩個很重要的event，分別在香港和廣州為太太辦分享會，「我覺得這兩個月是很隨著自己的心，讓我的朋友、讓我自己、讓認識她（Amanda）的朋友去為她送別。我好感恩認識到我太太，跟她生活了10多年的時間，我覺得好寶貴，她是一個好精彩的人，所以我希望透過一個好有懷念感覺的分享會中，讓大家見到一個不認識的Amanda。」雖然當時飽受喪妻之痛，但詹瑞文坦言從來沒有想不通，他是很珍惜生命的，覺得生命是很美麗的一件事。

在Amanda離世後，詹瑞文有兩個月時間突然消聲匿跡，他稱當時其實做了兩個很重要的event，分別在香港和廣州為太太辦分享會。（受訪者提供）

問到現時是否仍時常念掛太太？詹瑞文直言懷念是很重要的，電影《玩轉極樂園》對他有好大啟發：「懷念是最重要的，一個人如果不懷念或者忘記了，就是最可惜的，我懷念離開我的太太、我離開了的父母、朋友、親人都會懷念，我覺得這個懷念相對地是平靜和平安，就少了很多憂愁。」

太太離世後，詹瑞文消聲匿跡兩個月，原來分別為亡妻在香港和廣州舉辦分享會。

Amanda的離世，外界難免又會將他當年被指拋妻棄女的舊事重提，問到是否真的因為Amanda而令他與第一任太太的婚姻結束？詹瑞文表示這些都是人的Impression，Impression是沒得解釋的，「例如我覺得你靚仔、有型，這是我的看法，我不能禁止別人這樣想。因為這事情我經歷了那麼多年，明白這是一個常態，我有個好好的老師，他經常教我們，每一個人都在製造幻像給其他人，所以要知道什麼是幻像。我們不可能為每一個Impression去解釋，最重要的是好好地生活，做一個愛自己的人生。」

詹瑞文於1993年與甄詠蓓結婚，曾一起同創舞台劇事業，後指因第三者介入2013宣布離婚。（視覺中國）

問到為何當時不出面為太太解釋，讓對方多年來承受不少負面批評？詹瑞文舉例外界的人經常傳他與徒弟泰臣不和，其實泰臣是經常去他家吃燒烤、聊天，但他不會刻意講出來，「我覺得做人有樣事情很重要，就是懂得去過自己的生活。愈去解釋，就愈複雜，所以為什麼我要去做戲劇，因為戲劇不老土、戲劇不是講道理，它給予人自由的意志，去對一件事有不同的看法，你不能去禁止別人。我們常說嚮往自由，自由就是你自己活得開心。」

詹瑞文稱與太太由相識、相處到最後的這一段時間裡，都是一個愛的課題。

詹瑞文亦澄清與徒弟泰臣沒有不和。（影片截圖）

無受父母離婚影響 與女兒關係「Very Good」

至於與女兒詹樂童之間的關係？詹瑞文以「Very Good」來形容，縱使之前他與前妻離婚，都沒有影響他們的父女關係，「我是很願意溝通的一個人，包括同我女兒，我們經常聊天，很Friend、（關係）很好。（女兒可有遺傳你的演繹細胞？）她有我的身體動能細胞，而且我覺得思想方面都是比較成熟，很多人不懂去選擇人生，她這方面做得不錯。」

詹瑞文續言：「現在很多人被這個世界『拋』得很厲害，失去了自己，所有的觀點都是別人的觀點，所以我覺得作為一個人，最緊要有自己思維的方式，要成熟地去看自己的人生觀，我覺得這比任何一切都重要，我覺得我這部份是有遺傳到給我女兒，所以我很放心她。」

詹瑞文稱與女兒關係非常好，就算之前他與前妻離婚，都沒有影響他們的父女關係。

提起女兒，笑容滿面。

新形式保持「扮嘢」元素 唔敢扮姜濤Anson Lo

另外，談到他將於4 月 6 日至 8 日、及 4 月 12 日至 14 日，在東蒲胡李名靜體育館舉行一連 6 場的全新作品《即興之王》。詹瑞文笑指大家對他這個騷可能有些誤解，以為是棟篤笑，但其實是一個綜合表演形式，他命名為「單拖喜劇」，「裡面包含棟篤笑、脫口騷，又會有戲劇和角色扮演的元素，加上我今次會再突破以前做的一種形式，會有超強的互動在裡面，對我和觀眾來說都是新形式。」

詹瑞文4月開騷，預告會保持「扮嘢」元素。（大會提供）

詹瑞文稱角色扮演這個元素，跟他劇場概念有關，他覺得在舞台上的演出，自己就像魔術師一樣，他在台上變魔術，觀眾就會在整個演出中見到不同的驚喜，這些驚喜除了內容外，就是大家見到不同的人物。（大會提供）

詹瑞文透露今次的騷上都會繼續他最拿手的「扮嘢」，因之前收集各方意見，原來觀眾真的很喜歡看他扮演不同角色，一個騷裡面可以見到多個角色出現，覺得很抵很有趣。至於會扮誰？詹瑞文稱會視乎當時有何至hit的話題或人物，有趣的他就會結合在內容裡面，故可能真的要去到開騷前一晚才能落實，「好似很多人問我會否扮美斯，但我4月先開騷，大家可能已經不記得這件事了。」

《男人之虎》絕對是詹瑞文的代表作。（IG圖片）

詹瑞文出名扮嘢叻。（IG圖片）

尤其扮女人有一手。（IG圖片）

扮女人扮到深入民心。（IG圖片）

當問到會否考慮扮姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）兩位時下香港人氣偶像時，沒想到連詹瑞文也不敢輕舉妄動，他笑言：「這個我要好好跟鏡粉溝通一下先，粉絲可能會不喜歡我扮他們，型過頭又不是太好，唔型我又過不到自己這關，我覺得都會是一個好好的話題。」

當問到會否考慮扮姜濤和盧瀚霆（Anson Lo）兩位時下香港人氣偶像時，沒想到連詹瑞文也不敢輕舉妄動。

姜濤（IG＠keung_show）

Anson Lo盧瀚霆（LOVERAL官網）

今次的騷叫《即興之王》，顧名思義會有很多意想不到的事情發生，詹瑞文預告會與觀眾會有很多互動。笑問如果有觀眾要他除褲，會否照做？他笑言：「『除褲』、『回水』、『錫佢』這些都是必定台詞，我都會用來玩，用我的方法去做，總之會是『估你唔到』。」

自資7位數開騷 構思由高鐵開始

問到為何觸犯他這個「即興」這個構思？詹瑞文說因為去年5月做了件即興的事情，就是即興買高鐵票乘火車去廣州，其中一位朋友爆了一句「你呢個即興王吖」，即時令他靈機一觸，覺得是一個很好的騷名，於是便拍板開始構思、找場地，而今次開騷場地也是詹瑞文首次踏足，所以他說舞台設計和效果方面要想多一點，開心在開會時大家都拋出不同想法：「從一個創作人來講，是好的；但從投資者身分來說，就會覺得不一定要這樣做的，所以要在兩者之間攞個平衡點。我向來都覺得一個好的作品，主要是內容，不想浪費好多資源在佈景搭建上面，但都要花上七位數字。」

詹瑞文自言現時他的創作是很講直覺和潛意識，拍檔也非常了解，之前在他生日時就送了一個類似生日卡的東西，上面寫著「即興之道、想做就做」，詹瑞文覺得很切合他的性格，這也是他向來做人做事的作風，隨著自己覺得正確、開心的方向去做，並非衝動去做。

詹瑞文非常認同「即興之道、想做就做」。

喜劇人生

回想走過這58年的人生，雖然經歷不少高低起跌，但詹瑞文表示：「有的人可能會搞錯，喜劇就全部都是開心，人生其實就是一個喜劇，好荒誕，因為好的喜劇，我稱它為最真實、寫實的生活，我以前讀書時有種戲劇叫荒誕喜劇，如果周星馳叫無厘頭，它更加無厘頭，而它卻帶出了人生的喜與悲，所以我覺得每個人都有喜劇的人生，而喜劇的人生不代表常常都只有一個快樂的笑臉，它是有深度，在開心裡面，會看到人生的無奈和無常，而喜劇是主動和積極的能量。我喜歡喜劇就是因為覺得它很有生命力。」

詹瑞文認為人生就是不斷學習，早前他便去了秘魯旅行兼跟老師學戲，他覺得這個世界很多東西都很新鮮，他要去吸收很多新的知識。（受訪者提供）

在馬丘比丘火車上, 詹sir搞笑老師拍攝。（受訪者提供）

至於在2017年的時候，詹瑞文改名「詹昊宸」，問到為何有此舉動，他裝作正經地說：「號稱天下的男神囉。」之後詹瑞文再解釋這個名字其實是他的其中一位老師幫他改，當中包含他其中一個很重要的願望：「我除了希望繼續做我的演藝事業外，我是很想做承傳，將我學到和體驗到的東西教給其他人。」

圈中有不少藝人曾跟詹瑞文學戲，包括：林嘉欣。（視覺中國）

梁洛施。（視覺中國）

Twins。（IG圖片）