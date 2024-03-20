Mayanne 小喇叭｜婚後事主角示範拍攝出浴戲　仲有AV女優做嘉賓

由麥美恩（Mayanne）及曾展望（GM）主持的TVB清談節目《Mayanne小喇叭》上星期開始播出，而本周四、五將播放第三、四集，主題為「婚後事」及「罕見的職業」，第三集邀請了羅子溢、陳自瑤、黎諾懿及賴慰玲四人到節目大談婚後生活，而第四集則邀請了三位素人向大家分享其職業生涯。

第三集邀請了羅子溢、陳自瑤、黎諾懿及賴慰玲四人到節目大談婚後生活。

第四集則邀請了三位素人向大家分享其職業生涯。

劇集《婚後事》正在熱播，加上內容一直成為觀眾熱話，劇中四位主角羅子溢、陳自瑤、黎諾懿及賴慰玲一起擔任第三集節目嘉賓，分享鏡頭背後的故事，更親身示範如何拍攝出浴戲。眾人一同分析離婚個案並表達個人意見，Mayanne笑言「好花生」。聽畢大家的分享後，單身的Mayanne有感婚姻是雙向的：「從結婚起成本便很高，一定要找到一個很愛的人才能一起承擔。」她以順其自然的態度面對愛情的來臨。

羅子溢、陳自瑤、黎諾懿及賴慰玲一起分享鏡頭背後的故事。

第四集將會與觀眾探討「罕見的職業」，Mayanne邀請了軒軒萬事屋主持人軒軒、全職Cosplayer Terri、駐台灣的香港AV女優Alice Wong擔任嘉賓。軒軒會為大家提供各種合理而不犯法的服務，如陪吃飯、陪減肥、逛街、尋人等，為多功能服務性行業。Terri努力經營其演藝事業，除了拍照、賣照片外，亦會著重與粉絲之間的關係。曾與「神之手」加藤鷹合作的Alice跟大家透露拍攝AV的實況和配套，以及分享入行經過。Mayanne認為：「佢哋都好勇敢，將自己鍾意的事變成職業，付大家了解佢哋所走嘅路。」