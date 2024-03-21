婚後事｜賴慰玲同黎諾懿結咗婚仲生埋仔　演技大爆發演痛失愛子

TVB劇集《婚後事》自播出後一直話題性十足，掀起全城熱話及追劇癮，當中6位主角羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇、王敏奕之間錯綜複雜的關係今周結局將會揭曉，而今周的題是「修復」。昨日（20日）一集講到原來黎諾懿與賴慰玲已經復合及結婚，並「曾經」有小朋友，劇情講到賴慰玲因為失去孩子而陷入瘋狂，更與黎諾懿離婚。

原來黎諾懿與賴慰玲已經復合及結婚，並「曾經」有小朋友。(《婚後事》截圖)

賴慰玲因為失去孩子而陷入瘋狂，更與黎諾懿離婚。(《婚後事》截圖)

黎諾懿離開6年多後回港已經與羅子溢冰釋前嫌，黎諾懿原來在外地重遇賴慰玲並已復合，黎諾懿表示與賴慰玲在日本重遇，本來就像他鄉遇故知般相處，一次天意之下，讓二人命運再次重疊，最後「破鏡重圓」。但原來黎諾懿一直都扮成幸福人夫模樣與羅子溢四處玩樂，其實是在發洩，陳自瑤揭穿黎諾懿已被離婚，黎諾懿憶起在日本發生的事……

黎諾懿離開6年多後回港已經與羅子溢冰釋前嫌。(《婚後事》截圖)

陳自瑤揭穿黎諾懿已被離婚。(《婚後事》截圖)

當時是2024年，黎諾懿與賴慰玲已經結婚，她因為一事而慾自殺，但被黎諾懿救回，她說：「你明知我好想死㗎，點解你係都要救番我啫，你覺得我吞安眠藥唔死嘅話我就唔會再自殺咩？」原來賴慰玲是因為她與黎諾懿的孩子離去，不能接受現實而希望跟著離去，黎諾懿反問她：「你覺得佢想見到你咁樣咩？」最後賴慰玲提議離開日本，最後二人回到香港。

賴慰玲因為一事而慾自殺，但被黎諾懿救回。(《婚後事》截圖)

原來賴慰玲是因為她與黎諾懿的孩子離去，不能接受現實而希望跟著離去。(《婚後事》截圖)

回到香港後賴慰玲仍然放不下孩子，更因為黎諾懿沒有帶孩子的東西回來而與他吵架：「你知唔知咁樣係掉低咗佢啊，你可唔可以唔好成日都要我重新開始啊？點解你成日都當冇事發生過啫？」然後她就把她很想念孩子的情緒爆發出來，神級演技自然流露，網民都大讚她好演技，能夠刺痛到觀眾的心。又表示她演出失去孩子的那種絕望之心「很有靈魂」，像是讓觀眾陪她經歷一切的情緒高低，大讚她不愧是舞台劇演員出身，懂得拿捏觀眾的心。

賴慰玲神級演技自然流露。(《婚後事》截圖)