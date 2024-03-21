黎諾懿為《婚後事》露股狂操一個動作　賴慰玲真空與對方鴛鴦戲水

四位劇集《婚後事》的主演羅子溢、陳自瑤（Yoyo）、黎諾懿和賴慰玲（Winki），今晚（21日）齊齊亮相麥美恩（Mayanne）和曾展望（GM）主持的無綫清談節目《Mayanne小喇叭》，暢談劇集拍攝時的花絮。

左起：GM、黎諾懿、Mayanne、賴慰玲、陳自瑤、羅子溢。

親身上陣露股嘅諾懿大爆如何練成「神之籮柚」。

講到黎諾懿親身上陣露股一幕，黎諾懿大爆「神之籮柚」練成過程，他笑說：「我本身都真係咁fit，並冇特登去夾佢，我為咗呢場戲Keep住做深蹲！」黎諾懿更拋下豪語：「一係唔露，一露就應該去盡佢。」

親身上陣露股嘅諾懿大爆如何練成「神之籮柚」。

Winki大爆「鴛鴦戲水」嘅幕後花絮及趣事。

講到諾懿與賴慰玲的「鴛鴦戲水」場口，賴慰玲笑言該場戲自己的心理狀態是「由頭驚到落尾」，並透露上身真空上陣、下身只穿一條短褲打底，皆因熱水累事，賴慰玲說：「我纏咗好多膠紙，但我又話好驚凍，佢哋（工作人員）就幫我倒熱水落去，咁啲水咁熱啲膠紙咪溶咯，但又趕住喎，咁我咪就咁遮住（心口）咯。但因為我好驚走光，黎總就係咁幫我打泡遮住，佢拎住筲箕喺水底係咁chok啲泡出嚟！」

Winki大爆「鴛鴦戲水」嘅幕後花絮及趣事。

麥美恩拉住黎諾懿重演「鴛鴦戲水」反人體力學嘅動作，場面爆笑！

搞鬼的黎諾懿即場重現當時動作，並笑言自己「連道具都撈得很好」。另，出名乜都夠膽問的麥美恩，詢問二人該場戲的違反人體力學動作是如何煉成的之餘，更拉着黎諾懿即場示範，畫面搞笑。

麥美恩拉住黎諾懿重演「鴛鴦戲水」反人體力學嘅動作，場面爆笑！