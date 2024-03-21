是非港姐努力洗底塑健康形象　床上示範高難度動作騷性感柔軟身體

27歲的陳楨怡是2020年香港小姐亞軍，擁有「九頭身」黃金比例身材，令觀眾留下深刻印象，當選後理應獲公司力捧，惟之後捲入桃色醜聞，被爆背著圈外正印男友，與周子揚拍拖，甚至「一腳踏七船」兼吸煙、爛蒲等連串負面新聞，以致形象插水，隨即被公司安排返內地拍劇「避風頭」。

陳楨怡（左一）是2020年香港小姐亞軍。（資料圖片）

陳楨怡被前男友周子揚多次爆料，令形象插水。（網上圖片）

至近段時間，陳楨怡開始逐漸「解凍」，先後在劇集《廉政狙擊》和《狀王之王》中有不俗的表現，去年更打入無綫頒獎禮《飛躍進步女藝員》最後十強。而在「冷靜期」間，她也積極「洗底」，畫畫做運動，更拜師學劍術並在公開比賽中獲得獎牌，務求讓觀眾看到一個重新的面貌。

陳楨怡拜師學劍術，努力「洗底」。（IG@celina_harto）

陳楨怡近年開始解凍，多參與了劇集演出。（陳楨怡微博圖片）

陳楨怡去年更打入無綫頒獎禮《飛躍進步女藝員》最後十強。（IG@celina_harto）

陳楨怡擁有「九頭身」黃金比例身材，樣子被指與韓團New Jeans成員Minji撞樣（IG@celina_harto）

而且從陳楨怡的社交平台所見，她對自己的身材管理非常嚴格，頻頻去做普拉提器械保持線條。陳楨怡日前又分享了一段短片，並寫上：「Embrace the burn and let the good vibe flow」充滿正能量。

陳楨怡現時勤做運動，努力「洗底」，塑造健康形象。（IG@celina_harto）

挑戰高難度動作。（IG@celina_harto）

鍛鍊腹肌。（IG@celina_harto）

鍛鍊腹肌。（IG@celina_harto）

片中她以Bra Top配瑜珈褲上陣，突顯出其修長的身型，除了在核心床上鍛鍊腹肌外，又吊在鞦韆床上，半空做出高難度伸展，以及反身拗腰等動作，展示出她身體柔軟的一面，同時騷出激凸上圍及一對逆天大長腿，相當吸睛。

超好身材。（IG@celina_harto）

似模似樣。（IG@celina_harto）

絕不馬虎。（IG@celina_harto）

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