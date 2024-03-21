廖子妤揭男友盧鎮業同吳啟洋錫錫嗌緊張　衛詩雅提議金像獎出制服

廖子妤、陳湛文、衛詩雅及一眾參演演員演員今日（21日）出席ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》記者會。廖子妤、陳湛文、衛詩雅接受訪問大談新劇，陳湛文透露拍攝愛情小品劇集十分緊張，而廖子妤也心同感受，並表示：「其實我哋呢幾個角色，大家都好熟悉，但係又要演出新鮮感。」衛詩雅繼續指緊張是因為從未跟過劇集任何一位演員中合作過。陳湛文對衛詩雅說：「我細細個就睇你做戲。」

廖子妤、陳湛文、衛詩雅及一眾參演演員演員今日（21日）出席ViuTV原創劇《瑪嘉烈與大衛系列 絲絲》記者會。（梁碧玲攝）

被問到新劇會否有激烈的情慾場面，衛詩雅表示：「我一知道同陳湛文演我即刻應承，咁正嘅可以一齊演情侶，情慾戲最衰冇啦！」陳湛文繼續說：「手指都冇掂過。」講到會否希望「加戲」，陳湛文說：「唔加得，就唔係個小說。」提到吳啟洋與盧鎮業在劇中有親熱鏡頭，作為女朋友的廖子妤心情如何，她表示：「我比較在意自己做得好唔好。」被問到男友有否曾經向她表示過緊張，她搞笑回應：「佢都有話好緊張，我話正常㗎！你唔會咁樣成日去錫第二啲人，你只有依拍戲嘅時候先有福份去做呢樣嘢，啲人成日都會話你又拍啦！但係我唔係每一天都拍，呢樣嘢唔係一個常態，所以都緊張。」

廖子妤、陳湛文、衛詩雅接受訪問大談新劇。（梁碧玲攝）

盧鎮業同吳啟洋會在新劇中錫錫。（梁碧玲攝）

提到金像獎即將舉行，廖子妤和衛詩雅同樣分別有份角逐最佳女配角及最佳女主角，被問到，廖子妤率先回應：「上一屆就會緊張，今屆就會放鬆啲。」談及戰衣，她笑言：「最緊要靚。」衛詩雅則透露：「未揀到裙，都唔知想點，全部人訂做一套西裝就算，其實下年金像獎可唔可以有制服呢！就唔使煩，返學咁樣啦！」