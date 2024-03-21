愛回家｜三太嫌棄收芒果乾還原余德丞送Dodo姐手信　網民：抽乾晒

無綫（TVB）劇集《愛．回家之開心速遞》經常都會以生活時事為藍本，改寫後加插於劇情之中，因為劇本總是貼地到不得了，所以《愛．回家之開心速遞》一直深受網民愛戴歡迎。日前《愛．回家之開心速遞》第2235集就講到三太白天娥（樊亦敏 飾）用手信換手信的故事，某一節橋段更被網民形容是「抽水」余德丞送芒果乾給Dodo姐但被嫌棄事件。



三太白天娥（樊亦敏 飾）用手信換手信。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

三太白天娥（樊亦敏 飾）仲以為會收到手信。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

三太白天娥（樊亦敏 飾）發現自己冇份。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

可是，所有人還是忽視了她。有一次三太樊亦敏看到熊若水（呂慧儀 飾）大派手信時，就抓了她入廁所問個明白。呂慧儀就直言：「我哋啲手信好cheap㗎，真係唔啱三太你。」隨後，就出現了一段回憶，原來有一次三太樊亦敏曾收到「俊華」的，用保鮮袋袋好的芒果乾手信，但俊華一走她就表現得非常嫌棄，還落下一句：「廚餘咩？當我垃圾回收桶呀？送畀我？真係離譜。」之後，三太樊亦敏曾多次嫌棄員工們的手信，自始就沒有人再敢送手信給她。

原來三太白天娥（樊亦敏 飾）嫌棄過人哋啲芒果乾手信。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

橋段似足余德丞送芒果給Dodo姐，但係被開咪公開嫌棄事件。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

橋段似足余德丞送芒果給Dodo姐，但係被開咪公開嫌棄事件。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

橋段似足余德丞送芒果給Dodo姐，但係被開咪公開嫌棄事件。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

三太樊亦敏嫌棄員工手信。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

《愛．回家之開心速遞》劇情講到，三太樊亦敏發現David姐（湯盈盈 飾）去完日本旅行後大派手信，幾乎每個接龍集團的員工都收到她的手信御守，但唯獨是沒有送給三太樊亦敏。三太樊亦敏知道後，就用盡方法令其他接龍員工都意會到，她十分想要手信。

三太樊亦敏。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

余德丞送Dodo姐芒果乾做手信但係被嫌棄。（網上圖片）

余德丞送Dodo姐芒果乾做手信但係被嫌棄。（網上圖片）

有網民就笑言，這一段情節複製了上年余德丞送芒果乾給Dodo姐，之後被Dodo姐在節目中投訴的橋段，笑言：「水塘都被你抽乾、前同事都抽水」。節目中她說：「好差啊啲手信！唔係一包完整嘅，好似係屋企食剩咁嘅，一陣真係要影相畀大家睇！得個幾廿塊芒果乾以為好矜貴啦，我就率先食啦，甜到漏啊！難食啊！」這一花生趣聞更成為了網民的討論熱話。