男神影帝生圖流出一個小動作掀熱議　自揭患焦慮症多年靠三招克服

現年61歲的國際影帝梁朝偉（偉仔）作風一向低調，去年初他在毫無預警下進駐抖音，還拍片承認自己有社恐 (社交恐懼症，英語：Social anxiety disorder) ，他表示：「也許是因為我不善於用語言去表達自己的人，初次見面的時候會緊張，人多的時候會不知所措。」與善於社交的老婆劉嘉玲形成強烈對比。偉仔還分享了他克服社恐的三招秒法：「第一招：微笑；第二招：揮手；第三招：畀心。」雖然梁朝偉有社恐，不過當有粉絲偶遇他並要求合照時，他都會答應，盡顯親民友善的一面。

梁朝偉憑《金手指》奪得香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮「最佳男主角」獎。（梁碧玲 攝）

梁朝偉攜同太太劉嘉玲一同出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮。（梁碧玲 攝）

梁朝偉一再強調與劉嘉玲的相處之道，在於互相遷就及尊重。（《The Do Show》節目截圖）

梁朝偉被劉嘉玲當眾獻吻怕醜樣勁可愛。（IG：@carinalau1208）

梁朝偉興奮地展示獎座。（視覺中國）

日前有網民於社交網分享了她在上環附近偶遇梁朝偉的經歷，以及兩人的合照。該名網民表示外出購物期間偶遇了男神，一開始看到梁朝偉的側臉還不確定，當看見他轉過來之後，便直接一個箭步沖上去了。此帖惹來了網民熱烈討論，從博主post的合照可見，梁朝偉一身牛仔褸配牛仔褲輕便打扮，背上背囊，戴上太陽眼鏡，顯得相當年輕。他與女粉絲合照時保持住一些些距離，兩人並沒有任何身體接觸，看來是社恐的關係。有網民就留意到梁朝偉其中一隻手正緊握拳頭，笑指他：「緊張握拳還要假裝鎮定」。

梁朝偉於上環一帶被網民偶遇。(小紅書)

梁朝偉係一代男神。(ig圖片)

梁朝偉與老婆劉嘉玲。(ig圖片)

梁朝偉係一代男神。(ig圖片)

梁朝偉與好友王菲。(ig圖片)

梁朝偉與老婆劉嘉玲。(ig圖片)