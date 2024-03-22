男神影帝生圖流出一個小動作掀熱議 自揭患焦慮症多年靠三招克服
撰文：張嘉敏
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現年61歲的國際影帝梁朝偉（偉仔）作風一向低調，去年初他在毫無預警下進駐抖音，還拍片承認自己有社恐 (社交恐懼症，英語：Social anxiety disorder) ，他表示：「也許是因為我不善於用語言去表達自己的人，初次見面的時候會緊張，人多的時候會不知所措。」與善於社交的老婆劉嘉玲形成強烈對比。偉仔還分享了他克服社恐的三招秒法：「第一招：微笑；第二招：揮手；第三招：畀心。」雖然梁朝偉有社恐，不過當有粉絲偶遇他並要求合照時，他都會答應，盡顯親民友善的一面。
日前有網民於社交網分享了她在上環附近偶遇梁朝偉的經歷，以及兩人的合照。該名網民表示外出購物期間偶遇了男神，一開始看到梁朝偉的側臉還不確定，當看見他轉過來之後，便直接一個箭步沖上去了。此帖惹來了網民熱烈討論，從博主post的合照可見，梁朝偉一身牛仔褸配牛仔褲輕便打扮，背上背囊，戴上太陽眼鏡，顯得相當年輕。他與女粉絲合照時保持住一些些距離，兩人並沒有任何身體接觸，看來是社恐的關係。有網民就留意到梁朝偉其中一隻手正緊握拳頭，笑指他：「緊張握拳還要假裝鎮定」。