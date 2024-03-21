周家蔚結婚12周年高調放閃　洪天明曾被爆偷食獲老婆百分百信任

2006年港姐亞軍兼最上鏡小姐周家蔚（Janet）與洪天明在2012年結婚，育有大仔洪大仁（TJ）及細仔洪竟稀（JT），一家四口幸福美滿。周家蔚婚後淡出幕前，專心相夫教子，近年轉型做KOL，不時拍片分享家庭生活及飲食心得等，深受網民喜愛。今日（21日）是洪天明同周家蔚結婚12周年的大日子，周家蔚在IG曬出一系列珍貴合照，高調放閃！

一家四口幸福美滿。（IG@janetchowkawai）

周家蔚近年轉型做KOL，不時拍片分享家庭生活及飲食心得等。（IG@janetchowkawai）

婚紗照。（IG@janetchowkawai）

周家蔚分享了婚紗照、孕照及一家四口全家福，記錄着二人結婚12年、相戀16年的甜蜜回憶，她以英文寫道，意思指：「我們在很多方面都很相似，但有時也非常不同。多年來我們從彼此身上學到了很多東西，愈來愈懂得如何去愛和珍惜彼此。你永遠都是我的最愛，感謝你創造了屬於我們的童話，我們的兒子成為我們愛情故事的敘述者。」一眾圈中好友包括佘詩曼、鍾嘉欣、姚子羚、楊秀惠等都有留言送上祝福！

孕照。（IG@janetchowkawai）

甜蜜回憶。（IG@janetchowkawai）

甜蜜回憶。（IG@janetchowkawai）

不過兩人亦曾經歷婚姻危機，婚後不久洪天明就北上工作，長年在內地拍劇，2017年更爆出偷食風波，有報道指洪天明在上海夜蒲疑似背妻偷食，更被影到拖女回酒店，形象插水，但當時周家蔚仍力撐老公，連環在社交平台大曬一家四口的溫馨合照，並發文強調對老公百分百信任，澄清只是一場誤會，成功平息風波：「老公！你是最好的！看到新聞寫你不好我很不忿！在這裏同大家說，我是超級幸福的女人跟媽媽！我老公很愛我！我很信任他！」而洪天明亦隨即返港陪太太及兒子，成功化解婚變危機，如今兩公婆非常恩愛，更不時公開放閃，羡煞旁人！

兩公婆非常恩愛。（IG@janetchowkawai）

七魔女感情好好！（IG@janetchowkawai）

好姊妹！（IG@janetchowkawai）