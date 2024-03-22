前亞視當紅小生涉毒絕跡幕前　近況曝光曾揸Uber食足一個月泡麵

現年61歲的孫興1986年參加亞視舉行的電視先生選舉奪冠入行，之後憑劇集《家有仙妻》和《倚天屠龍記》等紅遍內地及台灣。後來，在2011年孫興因涉嫌吸毒被警方查獲，成為「負面藝人」，幾乎絕跡幕前！最近，久未露面的他作客小S的節目《小姐不熙娣》，稱在人生中最黑暗的時刻，閃過無數次輕生的念頭，狀況相當不好，甚至連吃了一個月的泡麵。

61歲Keep得好好！（截圖）

孫興長達10多年沒有接演戲劇。（截圖）

994年孫興在《倚天屠龍記》飾演楊逍一角：

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孫興與小S一見面就被對方揭穿曾割雙眼皮，他亦大方承認。至於長達10多年沒有接演戲劇，近期從事「DJ行業」，甚至有做Uber司機維生。他透露「跟死神糾纏了一個月！」孫興稱曾閃過無數次輕生的念頭，只能靠着跟自己喊話撐過低潮期：「有太多人需要你照顧，就一直自己鼓勵自己。」孫興又分享還在國小時，爸爸因一次意外導致手受傷無法工作，家中也失去經濟來源，更無法負擔孫興的學費，便開口問道：「小興，你還想唸書嗎？」懂事的他15歲就要賺錢養家。

割雙眼皮被揭穿！（VCG）

值得一提的是，2022年11月浙江寧海縣一間酒吧因店慶邀請孫興參加演出，事後酒吧遭罰款5萬元（人民幣，下同）。處罰事由寫道，當事人的行為涉嫌違反《營業性演出管理條例》規定，「舉辦香港特別行政區、澳門特別行政區的文藝表演團體、個人參加的營業性演出，演出舉辦單位應當向演出所在地省、自治區、直轄市人民政府文化主管部門提出申請」。

不時到內地演出！（VCG）