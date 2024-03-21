姜濤愛到想同大表哥Stanley搞婚禮　 Edan認搬新屋有私人空間打機

MIRROR全員接受鄭裕玲（Do姐）主持嘅YouTube頻道《The Do Show》訪問，為咗今次訪問，Do姐早前特意問鏡粉有沒有問題想問個別成員，結果收到逾4千條問題。

MIRROR《12怪盜》全員接受DO姐訪問。（影片截圖）

其中一條問題係關於「大表姜」，有粉絲問到二人如此互愛，打算幾時上契做兄弟，fans更表示可以為二人設100圍上契宴上契宴，姜濤即時情深款款表示：「可能我哋係婚禮呢。」但遭大表哥秒拒，之後仲話：「好沉重喎，呢個契細佬，因為佢成日都有好多要幫手照顧，所以我諗下先。」既然講到婚禮，Do姐乘勢追問有無打算結婚，會唔會係隊中第一個結婚，兄弟即時起哄，姜濤細細聲表示「你幫Alina問咗最想知嘅嘢」，AK大叫「會唔會結咗？咁我下年唔使新同事都有得𢭃利事。」大表哥表示知道大家唔會搶閘：「但我都係會向呢方向發展。（要等邊個成員結咗婚先到你？）邊個成員呀⋯而家好似穩定嘅都係Lokman，我希望呢幾年囉。」

姜濤瘋狂示愛大表哥，十分好笑。（影片截圖）

姜濤於戲中有催眠能力，問到最想催眠邊位兄弟，佢嘅首選依然係大表哥，原因係「催眠佢同我上契」，佢話話自己唔係鍾意大表哥，而係好愛，愛到咩程度？將有生女的話，會想女兒嫁俾大表哥或Jeremy。「Jeremy真係好識照顧人。如果揀Stanley嘅話，我個女會幸福啲。」不過見呢個幸福似係係意有所指。而講到最唔想女兒嫁俾邊位成員，姜濤就話係AK，原來係怕會被煩死，之後再補一句「可能係Anson Lo，佢真係咩都唔做。」Anson Lo聞言反擊：「我真係做㗎，我自己一個人住，都會執嘢﹗」

Anson Lo表示做Dancer時，最難忘與郭富城合作，因為對方工作態度超級認真，直接影響了自己現時的工作態度（影片截圖)

有粉絲問Edan是否真係無合適嘅對象，他表示：「未遇到，講真我哋都就嚟30歲⋯⋯」30歲嘅AK即插嘴：「你串我呀？」 Ian再指指34歲嘅Frankie：「呢個都未出聲⋯⋯」Edan續說：「我覺得遇到有啱嘅好正常，但始終而家呢個狀態，無論工作等好多因素，我會諗好多嘢，可唔可以好投入一段關係，但暫時未必能夠做到。（唔會好似Ian咁一見鍾情？）我自己可能都係呢類型，但我會自己stop，除非個一見鍾情突然⋯⋯我控制唔到。」Anson Lo代爵屎們問「控制唔到咩？」可惜遭無視。之後Do姐再代fans問：「話你直播時，有打機房，係咪搬咗新屋、做業主？」Edan即謂：「首先我無做業主，我未成為姜濤，暫時未做業主，但有搬去新嘅地方，有私人空間可以打機。」

Edan 表示自己都可能係一見鐘情類型，但目前並不合適，所以會禁止發生。 （影片截圖）

Frankie早前大方認愛，被Do姐問到是否穩定交往，他說：「係，我大方放閃係因為唔想隱瞞大家，因為大家都係藝人會明白有時有啲嘢唔講，人哋會話你好欺騙，但大方承認又話你好高調 ，咁我覺得對得住自己同女朋友的話，就大方承認。」不過講到組織家庭時，Frankie就話未諗到咁深入。