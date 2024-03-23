肥仔出歌純為開心唔計成績　「要有自知之明，我點都比唔過姜濤」

肥仔Fatboy轉型做「Footboy」，以交功課論盡兩性關係，仲示範自己可以係Sexy footboy。（陳順禎攝）

肥仔@ERROR今年嘅第一首solo歌《Homework》，以交功課論盡兩性關係，題材是否另一半不滿意所交的功課而產生？肥仔笑笑口說是與兄弟Dee共同討論出來，又話經常問身邊男性友人︰「有冇交功課？」並得到黯然嘆息的回應，講到好似自己唔使交功課一樣。

肥仔︰「就好似呢首歌所講，你以為俾佢嘅嘢佢好滿意，但可能佢都係為咗令你覺得佢滿意，而做到好滿意咁，交功課係雙向嘅。你對老闆都要交功課，要𠱁佢、要有業績佢先會加人工，其中一句歌詞『而我 為一些需要要不停的幹』嘅需要係生活、精神需要。」

由於忙著排練拉闊，所以《Homework》暫時未拍MV，但肥仔透露想以Magic Mike形式呈現。（陳順禎攝）

肥仔指「交功課」並非貶意詞，如用心做的話，隨時可有意外收穫，而對於藝人「功課」出歌、拍劇拍戲，肥仔笑稱︰「無成績都要keep住出歌」 ，原因十分簡單：「我自己鍾意唱歌嘛，公司肯俾錢你自肥，音樂其實都係展現緊個性、亦都突顯你聲線係點。」肥仔過往音樂作品成績時好時壞，他認為除了是因為有MIRROR在前之外，運氣亦是很重要一環，更供出沉迷風水命理嘅Dee及193，指兩位兄弟連出歌都要擇吉日。

談及優勢，肥仔認為自己嘅跳唱歌曲有感染力，能帶動氣氛，對於自己嘅定位十分清晰，他笑言：「人要有自知之明，我點都比唔過姜濤。每次出歌心態⋯⋯就好似拍戲咁去到奧斯卡獎會係一個成就，如果首歌去到世界各地就係最想見到嘅嘢一件事，呢個係抱負。我成日都諗，如果有日做到古天樂咁演藝人協會會長，就有牙力搞一個舞蹈界協會，唔係為咗要得到咩，而係可以作出供獻。」講到跳唱，肥仔樂見同公司嘅KC＋Tsoul以限定跳舞組合出道，認為喺香港雖然難做，但見韓國街舞競賽節目《Street Woman Fighter》而出道嘅舞者都賺大錢，所以有信心香港也可以。

保錡熱衷跑步，連ERROR嘅事業都唔係好兼顧到，但肥仔覺得有錢賺、開心就可以，最緊要係ERROR有需要時，大家識集合。（資料圖片）

保錡近年熱愛跑步，甚至跑出個節目，但肥仔說他跑到連ERROR跑功課都無力交。「佢搵到自己目標努力新方向係好事，但有時會希望佢返嚟ERROR團隊多啲，佢日日跑咁多K，自然無力做其他嘢，佢真係跑到下半身無力。佢搵到目標又成立跑會，做人最緊要開心。（有無感受到離心力？）我哋有需要自然會叫返佢，大家唔使做團嘢可以做自己嘢，阿Dee拍戲，193做品牌，我就排舞。」

Make up: Cori wong

Hair: Harris lai

Stylist: Calvin Wong

Outfit: YMDH

Venue: Studio Meta