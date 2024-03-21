追風者電視劇劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《追風者》原定名為《長風破浪》，由姚曉峰執導，翁良平擔任編劇，王一博、李沁、王陽領街主演的諜戰劇，也是王一博主演的電視劇首次登上央視。雖然本劇帶有金融間諜戰的框架，但其核心更偏向於展現年輕才華橫溢的魏若來（王一博 飾）的成長歷程。導演姚曉峰亦有所指出，觀眾不應單純從間諜戰的視角來解讀此劇，它其實著重於描繪小人物奮鬥上升的故事。本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

追風者(原名:長風破浪)｜劇情大綱

《追風者》講述了1930年代上海的故事，魏若來（由王一博扮演）原是國民黨中央銀行的一名平凡員工。他以優秀的表現，一步步獲得高級顧問沈圖南（王陽演出）的欣賞。在這過程中，魏若來也了解到國民黨金融界的腐敗與陰暗面。在利益與信仰中，魏若來又應該如何做出抉擇?在在迷茫之際，沈圖南的妹妹，同為共產黨員的沈近真（李沁飾）以馬克思主義的思想為燈塔，溫暖了魏若來的內心。之後，魏若來慢慢開始與沈圖南背道而馳。

在組織的安排下，魏若來與沈近真從繁華的上海轉戰至江西的瑞金。當時，國民黨正全力圍剿中央蘇區，魏若來在黨的領導下，參與了反抗國民黨對中央蘇區經濟封鎖的無煙戰爭。通過不斷的考驗下，魏若來在信仰的引領下，最終在中國共產黨的經濟戰線上成為了不可或缺的力量，並在金融戰場上闖出了一條布滿荊棘卻勇敢前行的光榮之路。

追風者播出時間｜最新追劇日曆

《追風者》於3月21日起CCTV8黃金強檔每晚兩集播出；愛奇藝首日更新4集，每日19:30更新2集。

电视剧追风者@Weibo

追風者(原名:長風破浪)｜人物關係圖

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追風者(原名:長風破浪)｜演員

1. 魏若來（王一博 飾）

初時不過是一名身著破舊襪子、居住於狹小之居所的貧苦學子。難得遇見中央銀行招募的機會，卻因身世之故感到自信不足。然而，當得知中央銀行僅憑能力遴選，不問門第時，他決心一試。以其精湛的計算能力及卓越的記憶力著稱，終於獲得高級顧問沈圖南的賞識，正式成為中央銀行的一員，並從此拜沈圖南為師。

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2.沈近真（李沁 飾）

中共地下黨員，堅守著心中的共產主義理想，用馬克思主義這盞指路明燈照亮了魏若來的內心

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3.沈圖南（王陽 飾）

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4.林樵松（張天陽 飾）