76歲秦煌跌倒留院　子女已前往探病：梗係開心啦，傾吓屋企嘢咁

76歲秦煌日前（20/03）傳出在獨居酒店房跌倒，不能自己站起，多次向林偉求救後，終於在酒店幫助下送到醫院治理。當日林偉接受《香港01》訪問時表示秦煌今日下午被送到醫院：「我就5點幾去醫院睇佢，帶咗少少日用品畀佢，咁依家醫生幫佢檢查緊，佢隻腳好腫啊，同埋腳趾啲肉有啲爛啦。總之腳一定唔係咁好，同埋身好重囉，人都係清醒同精神嘅。喺醫院就驚啲，有啲口震震，有啲心急啦。」



秦煌曾飾演過4次劇集版本的周伯通，無論是《射鵰英雄傳》還是《神鵰俠侶》都演過。（網上圖片）

今日（21/03）《香港01》致電秦煌叔，電話另一頭的他顯然已回復精神。記者問及身體狀況時，他回答：「OK呀！係手腳唔係幾好，好彩係醫生有講內部所有嘢都OK。」他表示，雖然手腳健康麻麻，但慶幸的是身體內部健康。問到何時會出院時，他就回答：「冇得預計幾時出院，佢（醫生）話出得就可以出院，而家都行唔到，要擦藥膏。」

秦煌是老戲骨。(資料圖片)

秦煌叔送院時着林偉代為聯絡仔女，而今日仔女原來已前往探望。秦煌叔說：「有呀，不過佢哋要返工。」問到心情如何時，他語氣輕鬆愉快，說：「梗係開心啦，今日開始都會嚟。」問到秦煌叔會與仔女閒談什麼，他也回答：「傾吓屋企嘢咁。」最後問到仔女會否同住，秦煌叔則回答：「佢哋都有屋企。」但總括來說，秦煌叔還是健康而且開心的。