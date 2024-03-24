專訪｜《中年2》安雅希獻唱給亡父成大熱　憶臨別遺言泣不成聲

「大魔王」安雅希在無綫（TVB）節目《中年好聲音2》以一首李宗盛《給自己的歌》，唱出對愛情及人生的欷歔無奈，斬獲95分晉成冠軍大熱人選。安雅希將成名曲獻給父親，背後是曾經對父親的怨恨、不解，及至成人後的原諒、釋懷。父親患癌生命走到盡頭，反使兩父女敞開心扉談往事，安雅希坦言：「我爸爸係一個永遠都唔識講對唔住嘅男人，但當你講到一個問題或者話題，佢冇反駁你，我覺得係已經同你道咗歉。」

攝影錄製：麥超億、葉思雅



安雅希是《中年好聲音2》冠軍大熱人選。（麥超億 攝）

父母在外經商 祖父母湊大

安雅希父母經營餐飲貿易生意，全國四處奔走，父母一直缺席自己身邊，令安雅希深感寂寞；加上父親不苟言笑，家教甚嚴，使父女之間距離愈拉愈遠，生活費亦無法彌補親子隔閡。安雅希坦承小時候會妒忌有父母陪伴的哥哥，「點解我唔同你一樣，但大家都係爹哋媽咪生出嚟。」

安雅希讀大學後依然耿耿於懷，「讀到大學都覺得，父母唔愛我。」期間她身兼兩職獨立生活，爸爸給兩萬元幫補，安雅希有骨氣地拒絕了，「嗰時係好生氣，唔要！咁長時間，我唔要呢啲，我需要愛。」安雅希由祖父母湊大。爺爺是安雅希最親密的人，常聊天開解、陪伴，她憶述：「細個佢睇得出我唔開心，成日都帶我周圍行。」爺爺贈送了她人生第一部卡式帶機，不但培養了安雅希音樂興趣，更成了她童年心底一抹暖光。

安雅希係點擊王第二位，當中更有三首歌勁吸逾60萬Views，成績不俗。

爺爺驟逝成父女破冰轉捩點

疏離的父女關係，直至爺爺驟逝，竟迎來轉捩點。爸爸遠道到女兒所在城市載她回家，見爺爺最後一面。駕車回家期間，爸爸首次流露出鐵漢柔情，溫柔地安慰女兒，安雅希說：「嗰陣係好夜、我記得係冬天，車好少，我爸爸揸車過嚟車我，我當時要返去見爺爺，好急，我爸爸突然出現，我就『噢！』覺得好暖，嗰陣時係大家第一次會傾偈。」如今回想，安雅希認為爸爸也在強忍難過，「我諗佢都難過嘅，佢爸爸嘛。」

安雅希有「大魔王」之稱。

爸爸患癌仍無條件支持女兒追夢

父親主動示好，令安雅希冰山融化，「呢件事減少咗一半對佢嘅嬲，仲多啲。」後來安雅希來港，做過貿易職員、直播主，見到《中年好聲音2》招募唱得之人，決定報名參賽。此時爸爸確診患癌，他無條件支持女兒追夢，「佢話：『你要做就做好啲俾人睇。』」

問到最後日子，兩父女是否有就往事和解，安雅希認為，爸爸的沈默已是最大的道歉，安雅希滿臉淚痕道：「佢同我講，大人世間有好多好忙，湊唔到小朋友嘅時刻，我同佢講Ok嘅，我覺得佢講呢個話題已經係道咗歉。」

談到父親及爺爺，安雅希已泣不成聲。（麥超億 攝）

海選後4天父親離世

海選後，爸爸拖住疲弱身子，到機場接安雅希，短短4天後便逝世。憶起爸爸最後瘦骨嶙峋的樣子，安雅希再度淚崩道：「25號佢揸車，我睇佢已經好瘦，29號佢就走啦。我之後諗返，佢嗰陣應該已經好痛。佢可能自己Feel到，問我：『你會唔會照顧你阿媽呀？』我話：『梗係會啦！』而家諗返可能係佢同我交代嘅嘢，但嗰陣唔知。」

安雅希與媽媽及女兒。（受訪者提供圖片）

數年前離婚 最希望女兒開心

安雅希誕下女兒，多了一層媽媽身份，更明白大人世界不易。安雅希幾年前離婚，與前夫保持朋友關係，「唔好講邊個錯定啱，當時有共同話題已經好開心。至於後尾大家點解會分開、變返普通朋友，都係緣分。」為母則強，安雅希最希望女兒有個快樂童年，「小朋友應該開心，佢應該開心，大人事大人自己處理得了。」安雅希現在最大的寄托除了女兒便是媽媽，媽媽開心，又可繼續唱歌，安雅希已心滿意足，「我媽咪開心，萬事都足㗎啦！」

安雅希與女兒及媽媽。（受訪者提供圖片）