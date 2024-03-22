ANSONBEAN回母校拍新歌《IMPATIENT》MV　太投入險拉傷雲浩影

ANSONBEAN最近推出新歌《IMPATIENT》，有份參與作曲填詞的他希望藉着歌曲，籲大家放下不必要的規則和包袱。他重返母校聖士提反書院拍攝MV，並邀得雲浩影（Cloud）擔任女主角。當被問到為何不邀請女友張天穎（Jaime）參演時，ANSONBEAN頓時怕羞面紅，非常搞笑。

雲浩影擔任MV女主角。

MV故事講述飾演綁匪的ANSONBEAN與同伴們衝入博物館搶劫寶物，期間遇上導賞員Cloud，更被對方深深吸引，他最終決定放棄寶物並奪走Cloud。ANSONBEAN說：「我搵Cloud做女主角係因為我要一個靚，有仙氣嘅女仔，所以佢係Perfect。」Cloud問道：「做咩唔搵女朋友嘅？」ANSONBEAN不懂反應呆了數秒，Cloud追問：「公開但低調？」他面紅紅害羞地笑說：「低調，係囉，低調。」

其中一幕，ANSONBEAN在後樓梯一手拉走Cloud，但因太入戲、力度太大令對方撞落防火門，Cloud嚇得大叫並笑說：「我差啲成個飛咗落去。」工作人員再三提醒ANSONBEAN要溫柔一點，全場爆笑。Cloud回憶說：「佢好似圓形中心，我就好似拋物線咁飛落度門『嘭』一聲。我驚到嗌咗出嚟，但嗰Take係最真實，佢好入戲就用咗男仔嘅力掹我，我有少少受傷。後來我叫佢溫柔啲，佢收返啲力度就好順利。」ANSONBEAN隨即向Cloud道歉，說：「我掛住做綁匪唔記得你着住高踭鞋，嗰下扯得大力咗，唔好意思。」

ANSONBEAN回母校拍新歌《IMPATIENT》MV 太投入險拉傷Cloud 。

拍攝期間，ANSONBEAN一時用槍指着Cloud的面，一時用手捉着她的頭，還差點將對方拉跌，排舞師梁業（肥仔）心痛表示：「我真係戥阿Cloud肉赤！」他更大讚Cloud的演出滿分，說：「驚恐得嚟又要做啲甜美嘅效果，我係男仔睇到都覺得導演Very Good，呢個角色搵得好好。」

對於排舞師肥仔，ANSONBEAN讚不絕口，更表示一直很欣賞對方，他說：「佢排嘅舞好有記憶點同埋好好睇。」肥仔搞笑扮質問他：「點解咁遲先搵我？！」ANSONBEAN解釋未遇到適合project又笑指肥仔忙拍戲。然後肥仔轉移追問Cloud為何今次MV不跳舞？Cloud立即指住ANSONBEAN，說：「佢冇邀請我囉！」ANSONBEAN反問肥仔：「點解你唔排佢（Cloud）嘅跳舞部分？」肥仔反駁：「你都冇叫我排，我跟Order做嘢。（Cloud：我都係。）最衰係佢（指着ANSONBEAN）。」ANSONBEAN扮無奈，笑說：「最衰係我！係我！」三人搞笑互窒，非常有趣。

ANSONBEAN回母校拍新歌《IMPATIENT》MV。