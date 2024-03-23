歐錦棠亞視拍劇曾收唔連戲「飛紙仔」　方中信提超巧妙方法解圍

入行34年，今年60歲的歐錦棠參演過亞視、TVB、ViuTV等電視台不少劇集，例如有《縱橫四海》、《我來自潮州》、《同事三分親》、《畢打自己人》、《打天下》、《季前賽等，近年除了幕前演出外，歐錦棠亦十分熱衷於YouTube頻道影片的製作拍攝。日前他就在其個 人YT上，與網民分享電視圈行內術語，什麼叫摸黃、大分瓶、飛紙仔？原來也跟行內血汗生活有關係！



歐錦棠新片講行內術語。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠解釋，行內以時間劃分並不會說上午幾點或晚上幾點，而是以24小時制去溝通。如果一個人是早上6點開工，則是「開06」，如果他一直工作到晚上11點的話，就是「開到23」，又如果超過淩晨12點到了一點，則不會稱為「01」，而是會叫「25」。這個時候，如果直踩下去的話，又會變成「28，29，30」等數字，以解釋「24+X」，一個藝人連續工時是多長。歐錦棠說：「我最長時間係做到36。」亦因如此，藝人們之間見到面，一般也會統一說：「早晨！」因為大家都不會知道對方工作了多長時間。

歐錦棠新片講行內術語。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠也提到何為「大分瓶」，他說：「好似打保齡咁一左一右，通告都一樣，即係話頭場拍你，一路都尾場先至到你。中間咁多時間點算？中間大幾場戲，有車咪出去玩囉，返屋企瞓覺，睇場戲食個飯都仲得，但係冇車就真係坐喺度乾等。最慘係拍古裝，要落妝先見得人，唔通返嚟又由頭化過？未俾化妝間同事挪『趷』過你咩？」

歐錦棠新片講行內術語。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

「大分瓶」是不是最慘？原來還有更慘的，歐錦棠表示，接受「大分瓶」通告後，因為拍攝經常都有延長，前一日要拍的場口延後到今日才拍，所以最後的場口又會有很大機會被取消。區錦棠說：「會一路『冧莊』，冧到去尾，你以為拍你嗰場，唔得，我哋收廠唔拍啦。咁點？你就白白嚟咗一次，叫做『摸黃』。冇工開嗰日計唔計錢？梗係唔計啦。

騷錢。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

「飛紙仔」，即是臨時改劇本，「紙仔」即是臨時被更動的紙仔劇本。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

方中信真係好型。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠也說了一個故事，他表示早年與方中信一齊在亞視拍劇，有一次他們遭遇了「飛紙仔」，但劇本原本說他們兩人是仇人，「飛紙仔」的劇情中卻是「唔連戲」，寫他們很老友地交談。

方中信真係好型。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

方中信真係好型。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

飛紙仔原來可以咁做，方Sir好勁呀。（YouTube截圖 / 乜乜棠水舖 The Stephen Au Show）

歐錦棠表示，當時兩人發現問題後就打給編劇，可是那個編劇卻不接電話。怎麼辦呢？當時方中信就對歐錦棠說：「咪啦，不如我哋淡淡哋做咗佢。」區錦棠問：「咩叫淡淡哋？」原來就是「唔好咁多起伏，唔好咁多表情，語氣唔好大唔好細，好平淡咁做落去」。兩人得出的理解是，當觀眾看到這一場「連唔到戲」的場口，見到他們沒有太多青情的演法後，就會覺得是為了之後劇情而舖排的。