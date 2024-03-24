吳卓羲將推《別怪她》2.0　唱Live遭伍仲衡評︰好虛，食多啲黨參

吳卓羲日前作客周國豐和伍仲衡主持的直播節目，吳卓羲除了開金口唱首本名曲《別怪她》和《紅蝴蝶》等，更透露目前正計劃錄製《別怪她》2.0，當中他更提到事業低潮！



在節目中講到自己喜歡唱歌，奈何唱得不好：「我成日都諗如果我唱歌好似佢咁就好啦，咁動聽咁毛管戙就好啦！（咁點解你嗰陣會做歌手？）嗰陣時冇辦法，無心插柳，TVB嗰陣唔想用咁多外面嘅歌手唱，咁就畀啲機會我哋唱主題曲。」

個Live足足有3個鐘！（截圖）

講到事業低潮，吳卓羲稱：「行過報紙檔份份封面都係你。（講咩先？）有真真假假，緋聞嗰啲嘢，假嘅嘢我又好驚人哋會信，返到屋企自己喺度諗我聽日點面對呢？（邊一年呀？）05-09，（有幾負面呀？）又問人借錢呀（古天樂？）根本就冇呢件事，你又唔可以講咁多嘢，你又唔可以叫當事人出嚟幫我澄清，都幾無奈幾無辜，好低落。」當年，有報道指吳卓羲是大花筒一名，喪買名牌及貴車，入不敷支，被傳向古天樂借50萬不還，寧願花錢換車買衣服，他當時鄭重否認，並對周刊用「詐騙」字眼感到失望，有損他的人格。

吳卓羲近年人氣回升。（微博圖片）

他中港兩地兩邊走。（陳順禎攝）

吳卓羲更透露正計劃與鄧智偉錄製《別怪她》2.0，被問到為何不錄製新歌：「唔同（旋律），2係因為想人再注意。」至於問到林峯、黃宗澤與自己誰比較靚仔，吳卓羲認真講到：「唔同嘅味道嚟，Bosco係痞帥，（咁你呢？）我靚仔囉，係呀！（咁林峯呢？）公仔優雅型。」

四大型男！（IG@lam_fung_official）

與鄧智偉再合作。（資料圖片）

唱完首本名曲《別怪她》後，周國豐稱吳卓羲聲低厚，只要多加練習就會好好。反而伍仲衡就稱要講真話：「我覺得你係唔夠氣，呢個係你唯一要改進。你同Bosco唱歌個方法好似，佢都係一入就好似唔夠氣，我覺得你要練返啲氣，你上高音啲氣唔夠support，好似好虛，食多啲黨參！」雖然變成《中年好聲音》現場，但吳卓羲亦直認自己有這個問題，表現大方！

令人懷念！（截圖）

吳卓羲表現好大方！（截圖）