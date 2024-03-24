麥明詩邀李龍基任婚禮表演嘉賓最冧竟然係佢　場內有樣嘢勁特別

「十優港姐」麥明詩（Louisa）與老公盛勁為今日（24日）於吉列遊艇會舉行第2場婚宴，而前一晚（23日），一對新人就率先回到男方的元朗大井盛屋村舉行盆菜婚宴，宴請一班鄉親父老、叔伯兄弟，氣氛熱鬧又喜慶。

麥明詩與老公盛勁為邀請了李龍基做盆菜婚宴嘉賓。

李龍基深受鄉親們歡迎。

掀起全晚高潮。

李龍基「皇帝」上身為一對新人送上祝福。

而一對新人還請來李龍基擔任嘉賓，令全場賓客驚喜萬分。李龍基亦非常投入，在盆菜宴上大搞氣氛，兼獻唱了《愛是這樣甜》和《一顆不變心》等多首金曲，台下鄉親們反應熱烈，兩度Encore！

新奶奶、新外母向李龍基送花。

新奶奶、新外母向李龍基送花。

新奶奶勁冧李龍基。

深情望住基哥。

新奶奶開心到不願落台，李龍基還笑言大家恨唔到咁多，非常識搞氣氛。

李隆基現身一刻可謂搶盡風頭，期間更「皇帝」上身宣讀聖旨，祝福一對新人「3年抱5，5年抱8」，但數到最高潮，當然是他最拿手的唱歌助慶，不但麥明詩與老公盛勁為聞歌起舞「煙韌」放閃外，新奶奶和新外母亦聽得如癡如醉，上台獻花，誰不知，新奶奶似乎被李龍基魅力所攝住，開心到不願落台，其後還與李龍基一齊起舞，且視線幾乎全程沒有離開過對方，李龍基還笑言：「大家恨唔到咁多。」氹得盛媽媽笑咪咪開心到不得了。麥明詩如此了解奶奶心意，難怪深得對方歡心。

李龍基還同新奶奶跳起舞來。

好投入。

眼線未離開過基哥。

四目相對。

台上台下一樣開心。

另外，麥明詩回禮禮物也非常有心思，每位賓客可獲得自己當晚用餐所用、印上「勁甜麥」字眼的大碗，還要去到婚宴尾聲待大家食飽飽才宣布，令賓客相當驚喜，上演一幕百人洗碗場面，十分有趣。盛勁為笑指這隻碗當作是他們送給大家的小禮物。麥明詩補充說希望這個碗載住滿滿福氣。這份禮物實用又環保，十優港姐果然是食腦。

當然不少得大合照留念。

麥明詩感謝李龍基擔任嘉賓。

第2次encore時為對方伴舞。