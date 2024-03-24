前無綫花旦海灘零遮掩換衫陷走光邊緣　曾拍片揭男友家暴未獲同情

現年37歲的朱智賢曾先後參選2012年和2013年《香港小姐競選》，之後簽約無綫成為藝人正式入行，她於去年在IG發長文宣布即將離巢無綫，結束10年賓主關係。當時她在帖文中透露：「這個決定也是挺突然的。」表明自己並非早有離開之心，而回復自由身的她，亦已準備好開展新工作。朱智賢的男友謝東閔一直十分支持她，縱然她曾被爆與人夫黎振燁疑「偷食」，仍獲得原諒，與男友繼續相愛。

朱智賢到蠄蟝石頂打卡。（Instagram）

謝東閔與女友朱智賢（梁碧玲攝）

離巢後的朱智賢亦積極於社交網分享近況，還會拍攝不同題材的短片，似要朝網紅方向發展。日前她就拍了一段視頻，並於文案中寫道：「自己人生自己走 #夏天的味道 #一起看海 #海邊拍照 #變裝 #感覺累了就放空自己」片中朱智賢置身海灘上，身穿緊身背心熱褲的她，拋起了裙子大玩變裝，鏡頭一轉她已換上了吊帶低胸連衣裙，俯身蹲下的她大騷豐滿上圍，甫士極誘人。朱智賢這次真空上陣，更疑似陷走光邊緣，險春光乍洩。有網民甚至把這個畫面定格截圖了，放到評論區上仔細欣賞，引起網民熱議。

朱智賢在海灘上換衫。(抖音)

朱智賢在海灘上換衫。(抖音)

朱智賢在海灘上換衫。(抖音)

朱智賢在海灘上換衫。(抖音)

朱智賢在海灘上換衫。(抖音)

朱智賢在海灘上換衫。(抖音)

朱智賢在海灘上換衫。(抖音)

朱智賢在海灘上換衫。(抖音)

朱智賢在海灘上換衫。(抖音)

朱智賢今年2月曾發布了一條短片，就疑似被謝東閔「家暴」。片中見她對鏡頭做出撒嬌表情並表示：「Babe, I can be anything you want me to be. (寶貝，我可以成為你想我為你做的人)」。豈料當朱智賢說完後，鏡頭外疑似謝東閔的男子竟掌摑朱智賢的嘴巴，並說道：「Be Quite（安靜）。」命令她收聲。對於突如奇來的一巴，朱智賢一度面容扭曲，顯得措手不及，她被摑後不禁用手掩掩嘴，隨即對着鏡頭尷尬地笑。片段曝光後，她的好友江嘉敏亦看不過眼留言：「真係想死喎條友，好大力喎！」朱智賢其後回覆表示證實自己有報仇：「還左拖😂。」然而竟然有網民留言指：「勁衰囉咁大力，不過又幾抵打嘅。」

朱智賢無下裝性感誘人。(影片截圖)

朱智賢突然遭男友謝東閔家暴。(影片截圖)

朱智賢突然遭男友謝東閔家暴。(影片截圖)

朱智賢突然遭男友謝東閔家暴。(影片截圖)

朱智賢突然遭男友謝東閔家暴。(影片截圖)

朱智賢身材出眾。(節目截圖)

朱智賢身材出眾。(節目截圖)