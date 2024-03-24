麥明詩獲李龍基祝福五年抱八　盛勁為承諾用一輩子補償老婆

「十優港姐」麥明詩與男友盛勁為今日（24日）在銅鑼灣吉列島遊艇會舉行婚禮。一對新人接受訪問時，被問到新婚感覺如何時，麥明詩表示「攰」，但能夠得到眾多新友嘅祝福，既開心又感動，麥明詩自爆多次落淚。「同父母講多謝佢哋時最感動；佢哋都有準備咗份禮物俾我哋，係一本書教佢點做好老公、點維持好嘅婚姻，因為佢哋語重心長話俾我哋知婚姻係唔容易，希望我哋由今日開始可以一路走到最後。」而盛勁為嘅感動位係向父母斟茶時，對方除讚佢娶到好老婆時，亦叮囑佢要白手興家。「咁當然開支散葉都要，佢都好想我快啲。」

麥明詩同盛勁為大騷「M S」婚戒。（葉志明攝）

訪問時，盛勁為大讚老婆為婚禮百分百付出，且照顧埋自己情緒時，麥明詩再次眼濕濕。（葉志明攝）

提到昨日在圍村盆菜宴上，獲李隆基祝福三年抱兩、五年抱八。盛勁為表示ready，而麥明詩希望順其自然，唔好有太大壓力，但剛好老公有十幾日假，所以都會把握時機，提到麥明詩曾公開大讚盛勁為滿分，盛勁為今日亦大讚老婆滿分，除EQ高之外，喺今次準備婚禮過程中亦百分百無怨言付出。麥明詩在旁聞言後再次眼濕濕，盛勁為即時表示會用一輩子補償對方，sweet到暈。

咀完又咀，咀足一分鐘。（葉志明攝）

麥明詩父母、哥哥亦有一齊會見傅媒。（葉志明攝）

麥明詩父母、哥哥亦有一齊會見傅媒。（葉志明攝）

麥明詩父母、哥哥亦有一齊會見傅媒。（葉志明攝）

麥明詩盛勁為婚禮現場。（葉志明攝）

麥明詩盛勁為婚禮現場。（葉志明攝）

麥明詩盛勁為婚禮現場。（葉志明攝）

麥明詩盛勁為婚禮現場。（葉志明攝）

而講到盆菜宴上邀請李龍基做嘉賓，盛勁為表示因為媽媽本身十分欣賞對方，故特意邀請基哥，麥明詩聞言後，即澄清表示：「係我請㗎，不如你講多次。」十分好笑。麥明詩又透露今次婚宴，無玩新郎儀式，但斟茶、開門利是都全部都有，仲自爆連開門利是都係同公一齊封，真係絕世好老婆。

訪問時，盛勁為大讚老婆為婚禮百分百付出，且照顧埋自己情緒時，麥明詩再次眼濕濕。（葉志明攝）