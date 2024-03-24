中年好聲音2｜古淖文賽前稱肥媽冇放水 ：有得放水㗎咩？

TVB的音樂選秀節目《中年好聲音2》今日（23日）舉行決賽，安雅希、陳俞霏、黃劍文、譚輝智、古淖文、顏米羔、沈宗賢，將會競逐冠軍寶座，今日更邀請到楊千嬅任評判。

古淖文對今日表演好有信心。（陳順禎 攝）

古淖文在賽前接受《香港01》訪問時被問到對今晚決賽有沒有信心時，他表示有信心：「信心係自己畀自己嘅，所以上到台就好自然唱晒我要唱嘅歌。」他更說自己狀態很好，都是十分輕鬆的：「心態又唔同咗啦，上到台好好enjoy個舞台就ok㗎啦！」

古淖文心中嘅冠軍係譚輝智。（陳順禎 攝）

至於他被指是冠軍之選時，他則表示心目中的大熱及冠軍是譚輝智：「因為由頭到尾我聽佢唱《心碎了無痕》，我覺得佢係唱得非常之好，咁我已經嗌佢做偶像，所以大熱同冠軍都係輝智。」他對自己有信心，但，但不是對奪得冠軍有信心，而是：「有信企喺舞台上面做一樣自己好鍾意嘅嘢，就係唱歌，其他勝負嘅嘢聽天由命啦！」

至於古淖文早前出席陳太生日會面被指是最後四強，他則表示：「冇話四唔四強嘅，因為我哋個節目就好多人關注啦，所以會引起到一啲熱話啦。」他覺得還是要看今晚的表現才會知道誰是冠亞季軍。

古淖文堅稱肥媽冇放水。（陳順禎 攝）

他被問到今日會否與之前有不周的台風出現時，他就說：「會有煥然一新嘅感覺嘅，加少少自己嘅成份喺度嘅，一切順其自然啦！」而他被問到如果今日奪得冠軍後會否被指肥媽「放水」時，他就驚訝表示：「下，有得放水㗎咩？冇喎，呢啲嘢真係冇喎！其實嚟到依家七強，每個都係我心中冠軍嚟。」