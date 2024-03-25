中年好聲音2｜評最成功綜藝不為過　5大目標8個月搞掂｜任噏亂評

TVB《中年好聲音2》冠軍由古淖文奪得，譚輝智屈居亞軍，而顏米羔則是季軍。比賽有第一，就一定有第二，有名次亦肯定會有人批評賽制不公，或是評判「大細超」有偏好，更甚至有人會大嗌有劇本：「做馬！點解唔係佢贏冠軍？！」



聽吓舊歌都幾開心。（《中年好聲音2》截圖）

由8個月前開始，觀眾無不被這數十名參賽者所震撼，有素人如譚輝智的「死唔斷氣式」一路過關斬將，改進自己進而一步一步晉級成為三甲的，也有本應是大熱門人選，「玩」死自己中途被淘汰的，亦有大冷門跑贏所有人，更有如《中年好聲音2》冠軍古淖文或黃劍文的，參加《中年好聲音2》後獲得「重生」走回觀眾的目光。雖然大家未必預計到他們將來大紅大紫，還是默默無名，但此次此刻，以及往後數個月，他們都會是觀眾的焦點，最少也走出了和以往不一樣的路。

選秀節目就係因為有「花生」先好睇。（《中年好聲音2》截圖）

一個選秀節目的重要性，本質在於討論度，熱潮，是否有延續，能造成什麼效果，能否建立一個品牌，成就一個明日之星等因素。就如TVB強項《香港小姐競選》來說，由宣傳節目，第一，二，三輪面試，到「唔知有心定無意」安排一些較另類的美女入選，再到正式比賽，睇身材睇泳衣，鬧出是非，一直到競選完畢，每年都是熟悉的味道，熟悉的套路。傳媒樂此不彼報道，TVB坐享其成，觀眾也圖得一刻花生樂趣。這正是娛樂圈的運作，而TVB仍是箇中的高手高手高高手。

肥媽真係節目MVP，每次開口都有爆點。（《中年好聲音2》截圖）

有討論有人睇。（《中年好聲音2》截圖）

有時評判評分都係看點。（《中年好聲音2》截圖）

陳俞霏真係咁多個入面最有特色。（《中年好聲音2》截圖）

睇評語都覺到嘢。（《中年好聲音2》截圖）

其實個全球投票分數點嚟？（《中年好聲音2》截圖）

TVB《中年好聲音2》冠軍由古淖文奪得，譚輝智屈居亞軍，而顏米羔則是季軍。（《中年好聲音2》截圖）

張佳添。（《中年好聲音2》截圖）

周國豐。（《中年好聲音2》截圖）

熟悉的套路，用在其他節目上一樣可行！而且有了前車《聲夢傳奇》、《中年好聲音》之鑑，明顯《中年好聲音2》在拍攝上更成熟，8個月的比賽可以發生很多事，每個選手都值得擁有一兩篇「連登文」，也是「打手」的發揮機會。節目做到了熱潮，可以有延續，自然就能增加收視。自去年9月第一集起，《中年好聲音2》都保持住19點至23收視，唯獨是上年靠近元旦的長假期造成流失，只獲16.8點外，全都表現得不俗。

聽歌都係一大樂趣。（《中年好聲音2》截圖）

沈宗賢之後一定都有好發展。（《中年好聲音2》截圖）

現實一點，有收視自然會得到廣告商青睞，雖然大家未必記得參賽選手用哪一個牌子的咪，但總會記得每個場景之間，突兀又搞笑又令人印象深刻的「插入式廣告」吧？不要取笑這些贊助使了冤枉錢買奇怪廣告，但只哪怕觀眾記得他們其中一樣產品而去買的話，就已經達到了目的。

觀眾重新認識黃劍文。（《中年好聲音2》截圖）

再來就後續的收成期，參賽者和TVB簽長約，TVB得到幾位具人氣的歌手（或者藝人），之後就將他們可以推廣北上，去華人地區登台唱歌，又或者開騷開演唱會。需知道培養一位藝人上一，二線最少都要4，5年時間，現在只要8個月，點計都抵！對這些參賽者，工作機會可能只是其次，但更重要的是他們獲得「second life」，可以追夢，可以成為與眾不同的人，可以上電視威返次，可以圓成心願，也可以在演藝路上再闖多次。

有邊個估到古淖文後勁會咁勁？（《中年好聲音2》截圖）

有邊個估到古淖文後勁會咁勁？（《中年好聲音2》截圖）

有邊個估到古淖文後勁會咁勁？（《中年好聲音2》截圖）

不過，最最最重要的是，觀眾有娛樂，一個有心機有血汗有話題的娛樂。星期日家人圍坐在一起，談論一下誰誰誰唱得好聽，誰誰誰唱得難聽，也不失為一個好消遣。如果節目有劇本又如何？《愛情公寓》、《慾罷不能》也是有劇本，觀眾還不是照樣看得起勁，最重要是什麼？

好睇！