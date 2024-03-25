鬼故｜澳門版「八仙飯店」？　肉包食落口感特別有豬羊味道...

澳門是港人都曾去過的旅遊地方，但除了上篇說過大三巴有鬼故事，又或者猛鬼酒店外，也有一個流傳已久，老一輩口耳相傳的恐怖故事，而且普通人走在澳門路上，隨時都會文誤墮這個「景點」！



澳門大三巴。（資料圖片）

相傳澳門之中有一條「食人巷」。為什麼是「食人巷」？故事說，抗日時期時一海之隔的澳門雖然免受了被佔領之苦，但因為華南地區受到戰火牽連，其實當地經濟，居民的生活也不見得好多少。澳門居民除了擔驚受怕外，不得溫飽也是尋常事。

沒有糧食又怎麼辦？可能有人會想吃老鼠、挖樹根、食草裹腹，直到這些都被吃得一乾二淨後，就有人向餓死了同胞的屍體打主意。畢竟，在那個你死我活，絕境求生的時代，大家什麼都做得出。又，如果當人跨過了那條道德底線，那麼迎接他的將是人性的消失...

有入冇出。（網上圖片）

相傳有一日，一位身形肥胖的婦人走入了大三巴附近的一條小巷內。這條小巷平日人跡罕見，只是三五時會有人見到一些快將餓死的人在巷內聚集。當這位婦人從巷頭走進去後，卻沒有人發現她從其他地方走出來，後來她也沒有回家，而是直接人間蒸發了。

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更恐怖的再後頭，後來傳出附近多了一檔賣肉的地攤，有普通人向這檔小販買肉，也有附近一家酒家向他們入貨做成肉包，而且吃過的人指他們賣的肉味道與市面上的豬牛羊稍有不同，一啖咬下去同時有豬肉和羊肉的味道，口感卻像是介乎雞肉和牛肉之間，十分奇怪...