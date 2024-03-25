G.E.M.剖白與舊公司反目打官司感受　表演完匿埋喊：真的會害怕

鄧紫棋（G.E.M.）出道時已簽約由奧地利音樂人Lupo Groinig以及張丹成立的蜂鳥音樂（Hummingbird music），張丹一直擔任G.E.M.經理人，但與傳媒關係欠佳，經常爆出公關災難。至2019年3月，G.E.M.單方面宣布與蜂鳥音樂有限公司終止11年合作關係，不過，雙方反面收場。G.E.M.當時撰長文指公司嚴重違約，並說：「冰封三尺非一日之寒。走到今天這一步，是因為我在漫長的商討過程中真的感到絕望了。但無論如何，我知道這一次我真的要stand up for myself。我不希望最終要走上法庭，但如果這是唯一能尋找到公義的途徑，這一次我會勇敢面對，絕不退縮！」

2019年，G.E.M.與情同父女的經理人張丹正式決裂，二人更對簿公堂。（IG@gem0816）

張丹並不認同解約，雙方最終確實因而鬧上法庭；一個月後，G.E.M.成立了自己的工作室，自此以獨立歌手身份重新出發。與張丹反面後，G.E.M.在《中國新說唱》表演時，也乘機透過Rap《My Way》發表自己的獨立宣言，說：「我帶著冠軍製作人的頭銜 沒人能阻擋 全部待在我的後面」、「摘下過去頭頂那些光環 來日的勝利卻會更壯觀」表示「絕對不投降」等等，此後創作的《句號》、《孤獨》也憑歌寄意。

G.E.M.當年宣布與張丹及蜂鳥解約後，在《中國新說唱》表演時，乘機透過歌曲發表自己的獨立宣言。（影片截圖）

20年G.E.M.在台灣首次獲得「金曲獎」獎項，她在長文中暗諷張丹，表示：「多少年你一直告訴我，沒有你我什麼都不能做、我只是一個商品、甚至在我不知道的情況下我的名字就被註冊成商標」。而G.E.M.前年在直播提起與前經理人的糾紛時難過落淚，指當時每天都承受著巨大壓力，忙碌狀態令她幾乎陷入崩潰，她哭訴：「那段時間我真的是要爆炸了，真的覺我快要死了！」講到激動時，更要攞出紙巾拭淚。

事件已發生5年，但並未落幕，今年初「蜂鳥」發出版權聲明，指出：「我公司（蜂鳥音樂有限公司）是以下所列音樂作品之錄音、詞曲版權獨家所有人，擁有在全世界範圍內將前述音樂作品以各種商業或非商業目的許可相關機構或個人使用的專有權利。未經我公司許可，禁止任何單位或個人將以下所列音樂作品用作翻唱、複製、演出、網絡傳播以及其他商業性用途。任何未經我司許可的使用均系侵犯我司合法權利，我司保留追究其法律責任的權利。」蜂鳥同時列出103首「禁唱」歌曲清單，當中有多首廣為香港人熟悉的《Where did you go》、《睡公主》、《A.I.N.Y.（愛你）》、《喜歡你》、《泡沫》、《來自天堂的魔鬼》、《光年之外》等，讓粉絲非常擔心，官司恐怕仍需再擾攘一段長時間。

蜂鳥年初指自己是百多首G.E.M.音樂作品之版權獨家所有人，禁止對方演出103首歌曲。（IG@gem0816）

而日前G.E.M.在社交平台貼出19年解約後在《中國新說唱》表演時唱《My Way》的片段，抒發心情並承認自己的脆弱。她剖白心境，坦言：「當時我剛解約成為獨立歌手，每次在鏡頭前我都儘量神態自若，但其實每次錄完回到休息間，我都必須面對一堆法律文件以及不斷跟律師遠程溝通，還記得錄新說唱第一集的時候我還在後台哭，有一半時間我知道我是帶著使命的，但也有一半時間我真的會害怕。」G.E.M.又指幸好有信仰，所以令她的信心慢慢被加固，學識不再害怕。