呂爵安打斷盧瀚霆講嘢FANS罵戰互片　AL寄語神徒同爵屎和平相處

男團MIRROR成員早前現身鄭裕玲（Do姐）的節目《The Do Show》，12子齊人出現的確難得，Do姐亦提早在網上收集了粉絲有沒有想問他們的問題，結果收到逾4千條問題。但當日在節目中原來因為發生了一件小事，卻又令兩名成員的粉絲在網上「互片」。

呂爵安打斷盧瀚霆講嘢讓罵戰。(陳順禎 攝)

呂爵安（Edan）在接受Do姐訪問時因為說了一句：「叫佢剪少啲指甲啦！」原本他說這句話是沒問題的，但因為他在說這句話時，打斷了原本正想回答問題的盧瀚霆（Anson Lo），於是二人的粉絲神徒（Anson Lo粉絲暱稱）及爵屎（Edan粉絲暱稱）因為護主而在網上展開罵戰，Edan更被神徒指沒有禮貌。當然爵屎見到Edan被罵就很自然的為他護航，加入了戰圈，更令罵戰一發不可收拾。

呂爵安打斷了原本正想回答問題的盧瀚霆。(陳順禎 攝)

呂爵安被神徒指沒有禮貌。(陳順禎 攝)

本身Edan興Anson Lo份屬好友，自然沒有因為這事而影響感情，二人分別埋首工作，Edan為新歌《油麻地莎士比亞》於街頭拍MV，拍足25小時才收工。而Anson Lo亦忙個不停，更早早便與姜濤及Stanley出席品牌活動，心情大靚的他更不停向現場的神徒打招呼，顯然心情未受粉絲罵戰所影響。

Anson Lo亦忙個不停，更早早便與姜濤及Stanley出席品牌活動，心情大靚的他更不停向現場的神徒打招呼，顯然心情未受粉絲罵戰所影響 。（梁碧玲攝）

早前二人亦分兩日出席Edward Chan的作品展，在台上沒有碰頭，直至昨日（25日）舉行的《CHILL CLUB 推介榜年度推介23/24》二人才在台上碰面。Edan在接受其他傳媒訪問時被問到有關他說錯話而令神徒憤怒，他立即向Anson Lo道歉，更表示自己不會再說話。而Anson Lo亦立即表示不用道歉，他亦向Edan道歉，被Edan立即阻止，更說自己「不敢當」，Anson Lo亦寄語神徒，要與爵屎「和平相處」。