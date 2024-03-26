關楚耀收老婆驚喜生日禮物即面紅　Joann素顏真面目激罕曝光

關楚耀於去年「520」這個別具意義的日子宣布向拍拖6年的網紅空姐女友Joann求婚成功，並在11月透過社交平台上載二人婚照，官宣：「Officially Mr & Mrs Kwan」，正式「封盤」成為人夫。

關楚耀於去年「520」這個別具意義的日子宣布向拍拖6年的網紅空姐女友Joann求婚成功，玫瑰、鑽戒、汽球等基本配置當然有，非常有誠意！（IG@jjjoann）

關楚耀與Joann的婚照。(IG@uglykwan)

兩人的婚禮很浪漫。（IG@uglykwan）

關楚耀與太太慶祝婚後首個情人節。（小紅書截圖）

日前（24日）是關楚耀的41歲牛一，亦是他成為人夫後的首個生日。作為老婆的Joann特意炮製驚喜，氹得壽星仔非常開心。關楚耀事後在社交平台分享了整個過程，並寫道：「我一定會好好善用這份禮物，儀式感滿滿，驚喜萬分，多謝太太」。

關楚耀生日收到老婆送上驚喜禮物。（小紅書截圖）

關楚耀生日收到老婆送上驚喜禮物。（小紅書截圖）

片段一開始見到關楚耀一副未睡醒的樣子，說老婆告訴他有生日驚喜，10小時過後終於到「戲肉」，Joann送上一大一細兩份禮物，關楚耀先拆了大盒那份，當見到是遊戲機時已經笑到合不攏嘴，迫不及待開箱，十足一個小朋友一樣。

等了10小時。（小紅書截圖）

Joann還準備了一大、一細禮物。（小紅書截圖）

關楚耀迫不及待拆。（小紅書截圖）

見到是自己想要多時的遊戲機，即開心到不得了。（小紅書截圖）

原來關楚耀一早已經很想得到這部遊戲機，因為這款遊戲機的上一代他已用了10年，都壞了。見到老婆那麼清楚自己的心意，感到非常感動。而Joann見到老公可愛的樣子，也笑言：「你睇佢開心到面都紅晒，呢部遊戲機會影響佢5年、10年嘅生活。」之後兩口子還一齊吹蠟燭切蛋糕，面上流露出幸福之情，雖然簡單，但非常甜蜜。

關楚耀非常感動。（小紅書截圖）

笑到面都紅埋。（小紅書截圖）

笑指影響他往後5年、10年的生活。

另外，片段中Joann以「真面目」入鏡也吸引網民注意，一向給人感覺五官精緻的Joann在沒修圖、沒濾鏡的情況下，接近素顏依然省鏡，網民大讚：「你老婆好靚！IG相太精緻了，覺得不加濾鏡真的很美～」、「你素顏仲靚」、「素顏好靚」，而關楚耀也有親自回覆網民，認同網民對老婆的讚美。

Joann以「真面目」入鏡，吸引網民注意。（小紅書截圖）

網民大讚關太靚女。（小紅書截圖）

兩口子開心又甜蜜。（小紅書截圖）

而Joann亦有po相祝賀老公，並甜蜜寫上：「全世界的大人，是我一人的小朋友。平淡就是福，生日快樂老公 @关楚耀KWAN 買了影響你未來五年的，驚喜送禮也大成功。」

Joann也有po合照和蛋糕相祝賀老公生日。（小紅書截圖）

Joann也有po合照和蛋糕相祝賀老公生日。（小紅書截圖）