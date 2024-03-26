新一代愛美神陳年肥妹照流出震撼網民　地獄式瘦身終煉成魔鬼身材

人氣KOL Kylie C.（鄭杞瑤）早前再度成為熱話人物，皆因在上月於香港大球場舉行的《賀歲盃2024》中，為NowTV作現場採訪，雖然包到冚、穿上樽領衫配短裙，但貼身剪裁下盡顯其36E驕人身材，迅即令網民議論紛紛，大讚她身材好：「真正愛美神導彈」、「香港隊最有價值球員」。

Kylie C身材出眾。(ig圖片)

羅馬非一日建成，Kylie C.的完美身材，也經歷過一段減肥血淚史！於英國完成犯罪心理學學位後，Kylie C.返港任職行為治療師，由於對演藝有濃厚興趣，在2021年參加由ACE娛樂主辦的《ACE演藝模特大賽》。惟當時因身材太「大碼」，被網民瘋狂抨擊，指她是「大山婆」及上圍過勁，完全不適合當模特兒，令她情緒幾乎陷入崩潰。

Kylie C以前曾經肥過。

身為ACE娛樂主理人的「瘦身敎主」唐安麒，有見Kylie C.被網民圍剿，即出手仗義幫忙，讓Kylie C.接受「宇宙飲食大法」及全面瘦身療程，雙管齊下，在10天內減了25吋，在不足1個月內更減了逾6磅，瘦身不瘦胸，魔鬼身材成功煉成！狀態大勇下，Kylie C.更在大賽中奪得冠軍及「完美體態大獎」！

Kylie C成功減肥。

雖然當時因疫情關係，Kylie C.得獎後未能代表香港到韓國參加《Asia Model Awards》，但在ACE娛樂老闆唐安麒力捧下，讓有足球專業知識的Kylie ，開始主持足球節目，真材實料，講波有紋路，加上親切可人，被球迷力讚「有料到」，封為新一代「講波女神」！

Kylie C成為新一代愛美神。

Kylie C.更參與ViuTV節目《戀愛Staycation》、《口罩小姐》及《水着考有Feel》等，人氣大增，並曾成為十大網紅榜冠軍，而其IG的Followers人數由當初只有幾千人，直至現在已超越19萬！Kylie C.的身材由以前常被網民抨擊，到現在獲網民認同，甚至把其「大山婆」的舊相「出土」，紛紛驚訝她脫胎換骨！

Kylie C成為新一代愛美神。

Kylie C.說回想當初被網民抨擊，自信心完全是跌至零，又說以前曾試過減肥，但完全無效，直至在「瘦身教主」唐安麒幫助下，想不到奇蹟會降臨在自己身上！她說：「可以話係『麒』迹！因為冇Dr.Angel，我嘅身材可能一直都係咁落去。當日Dr.Angel鼓勵我，同我做唔少心理輔導外，更幫我改善身材上嘅缺點。我依照佢嘅『宇宙飲食』、飲酵精同埋接受療程，喺短時間內成功瘦身。其實要keep落去，係要有恒心，除咗繼續做療程外，飲食都好重要。」

Kylie C. 身材豐滿。

她說其飲食竅門，是早餐只進食高水分纖維蔬果：「第二，係每餐保持7成高水分纖維蔬果、3成主食（一種肉類或海鮮或稻麥澱粉，3選1）嘅比例，第三，係戒食含化學劑的加工食品，只要做齊呢3點，就算一餐食1隻燒雞都無問題。」

Kylie C. ig有大量性感相。(ig圖片)

Kylie C. ig有大量性感相。(ig圖片)