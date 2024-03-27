「妙音龍子」冼靖峰開直播唱歌冧fans　仲大爆呢個節目已經準備中

LOONG 9成員「妙音龍子」冼靖峰自選秀節目《亞洲超星團》中出道後，一直忙於工作，早前才到澳門為TVB進行拍攝工作，回到香港就要準備即將到北京集訓的事宜，昨日（26日）他在百忙之中開了一個多小時的直播，在直播中更大爆一件事……

分別是奧利 、李權哲、冼靖峰 、江信熹、梁詩煜、文佐匡、黃奕斌及陳梁，曾志偉當場宣布團名正式命名為「Loong 9」。(陳順禎 攝)

冼靖峰昨晚在社交平台開了一場直播，他在直播中說到剛剛把髮色染回來，希望讓大家見到全新的他有個小驚喜。之後他在直播中唱了很多首歌曲，更在直播中讓粉絲點歌，而他就即場唱出粉絲所點的歌一小段副歌，他美妙的歌聲讓不少粉絲都聽出耳油。唱了一個多小時後，他就停下來跟粉絲聊天，展開了「你問我答」，當中他偷偷的透露了早前盛傳的《聲夢傳奇3》即將會官宣，的確讓不少「聲夢迷」十分期望。

冼靖峰昨晚在社交平台開了一場直播，他在直播中說到剛剛把髮色染回來，希望讓大家見到全新的他有個小驚喜。(ig@archie_sin)

冼靖峰除了透露《聲夢傳奇3》已經準備中外，更透露自己將會推出新歌，他講到新歌是一首慢歌加慘情歌：「係我自己嘅經歷嚟。」到底他經歷了什麼會是悲慘？他一說完新歌已經讓不少粉絲表示期望，他被問到拍MV了沒，他直接說已經拍了，更自爆會MV有「女主角」，難道是愛情方面的悲慘經歷？

冼靖峰除了透露《聲夢傳奇3》已經準備中外，更透露自己將會推出新歌。(ig@archie_sin)

最後他亦應粉絲的要求在直播中擺出「可愛十連拍」，相信粉絲們都滿意地收貨。