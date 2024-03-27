樂壇巨星趁老婆外遊竟公然「犯禁」　結婚紀念唱出軌歌遭粉絲告狀

歌神陳奕迅（Eason）日前完成了他的《 FEAR AND DREAMS 世界巡迴演唱會》西安站共六場演出，他在此站獻唱了多首以往較少在演唱會上唱的廣東歌，令歌迷十分驚喜。不過，有網民卻指陳奕迅在其中一場竟公然「犯禁」，更要向他老婆徐濠縈告狀。

陳奕迅日前完成了西安站巡唱。(ig圖片)

陳奕迅日前完成了西安站巡唱。(ig圖片)

陳奕迅日前完成了西安站巡唱。(ig圖片)

陳奕迅日前完成了西安站巡唱。(ig圖片)

陳奕迅在西安站第四場巡唱中，看見場內歌迷高舉「無人之境」的紙牌，即表示：「好多人喜歡《無人之境》，我很久沒唱了。」其後他更在第五場的彩蛋環節中獻唱了整首《無人之境》。他個唱官方IG也分享了有關片段，留言：「陳老闆真的如大家所願Encore唱了《無人之境》🥳 簡直是棒到不想說明，也給不到反應了！😜」《無人之境》歌詞講述男女大談不倫戀的心境，涉及背叛出軌內容。

陳奕迅大唱《無人之境》。(ig圖片)

陳奕迅大唱《無人之境》。(ig圖片)

有陳奕迅的粉絲就發現他唱《無人之境》當日是3月23日，正是Eason與老婆徐濠縈的結婚周年紀念日，粉絲留言表示：「阿徐去緊滑雪，結婚紀念日就唱《無人之境》😂」、「結婚紀念日唱無人之境，不愧是我們帥陳😂 anyway 臣臣阿徐永遠幸福❤」、「結婚週年挑戰道德底線」。有人更tag了徐濠縈，甚至去阿徐IG留言笑指要「告狀」：「我檢舉，你老公結婚紀念日唱出軌歌，能不能罰他給我重唱一遍？」

兩人十分恩愛。(IG圖片)

徐濠縈月前激罕放閃。(IG圖片)

好恩愛。(ig圖片)

好恩愛。(ig圖片)