一個好人｜林子善到訪坪洲義診感動爆喊：如果嗰個係自己又點呢

綜藝節目《一個好人》，逢周一至三晚10點半翡翠台播映，節目昨晚（26日）播出的一集由林子善擔任主持，並由「音樂情人」鄭子誠作聲音導航。

綜藝節目《一個好人》昨晚（26日）播出的一集由林子善擔任主持。（節目截圖）

林子善到訪坪洲義診。（節目截圖）

在本集「中醫義診薪火相傳」的節目單元，林子善與一班慈善團體「醫藝同行 」到訪坪洲作義診，兼且事前購買禮物給長者。中醫師林家揚在節目中表示：「十幾年前坪洲係冇中醫，同埋健康院嘅時候係冇電梯，要行好多斜路先可以睇到病。」他繼續指當時的資源不夠，長者需要經常忍痛。林子善與林醫師、臨床心理輔導學家明慧和手工藝導師加德士走到坪洲其中一戶「袁婆婆」家中作探訪，除了送上禮物，還有把脈，噓寒問暖送上關懷。

林子善向林醫師提問「有冇一啲好難忘同埋好感動嘅時刻？」林醫師表示：「10年前左右，我喺西安山區裏面做一個服務，我哋探一個婆婆，嘗試去敲門，但冇人應門，我哋好大膽推門入去，見到婆婆瞓咗喺度，就唔郁得，原來佢中咗風，仲要跌斷手。」他憶述婆婆當時一直詢問他：「我幾時死我幾時走得？我話你唔好咁諗啦！大家都過嚟陪你唔使緊張，遲啲再嚟探你。」他透露有一次再去探訪對方的時候，村長向他表示婆婆已經在一星期前離世。林子善隨即眼泛淚光感動表示：「如果早一個禮拜或者提前一個月去，就幫到佢。」之後林子善在鏡頭前流淚，並表示：「如果嗰個係自己又點呢！」

林醫師憶述難忘感動時刻。（節目截圖）

林醫師表示婆婆當時一直詢問他：「我幾時死我幾時走得？」（節目截圖）

林醫生接受《香港01》 訪問分享與林子善義診點滴，他說：「我感受到子善的真誠，無論在鏡頭前後，他都會關心長者，例如與長者傾談、攙扶他們，又會逗他們開心。另外，他又會鼓勵同行的青少年義工，以及協助視障的明慧。此外，在原定探訪對象以外，有一位我們認識的長者，剛剛做完手術。婆婆知道我們今天在坪洲探訪和拍攝，很想見子善一面。雖然要在有限和匆忙的時間裡會合特地前來與他午膳的父母(已與部份工作人員在前往餐廳的途中)，但得知消息的子善選擇沿路折返，趕過來探望婆婆，與她聊聊天和合照。婆婆感到非常高興，深深感到被重視，快樂了許久。子善又表示這次探訪有不同的學習，也有新見識，而且未來有機會，都會帶囡囡做義工。他在鏡頭後的表現，讓我看到他的對人的關懷。」

提到林子善聽到有關「最難忘的事情分享」在鏡頭前忍不住流淚，林醫生表示：「當時同佢嘅互動當時是講述一個在西安山區探訪的經歷，那個故事比較長，因節目時間有限，剪接後觀眾未能完全聽到。一邊講述故事時，子善表現得十分留心和認真，感者他能想像到當時的情境，所以比較感動。過程中，甚至要停機一會平伏心情。我和他都為生命的短暫、關愛機會的流失而感觸，想到要緊記珍惜身邊人，把握機會表達愛。」

林子善在鏡頭前激罕流淚，並表示：「如果嗰個係自己又點呢！」（節目截圖）

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