黑色月光｜楊茜堯煞科陪女扮公主　王浩信激罕提家庭

被指是港版《黑暗榮耀》的TVB新劇《黑色月光》，找來相隔6年重返TVB的楊茜堯，夥拍視帝王浩信及另一視后林夏薇勾心鬥角﹗轉眼間三個多月拍攝完成，楊茜堯王浩信不約而同表示要回歸家庭。



《黑色月光》由楊茜堯、王浩信及林夏薇主演。（微博圖片）

《黑色月光》是楊茜堯相隔六年回歸TVB之作。（微博圖片）

大熱韓劇《黑暗榮耀》暗黑宋慧喬報仇令觀眾咬牙切齒又大快人心，TVB乘勢參考開拍港版，找來楊茜堯放下一對仔女回巢主演，近日《黑色月光》正式煞科！楊茜堯開心留言：「三個多月的拍攝，完滿結束。感謝佳導的邀請和信任，讓我有幸參與其中。感謝每一位演員，幕後團隊和各個部門的通力合作，相互配合，以專業和專注的工作態度對待每一場戲，每一個鏡頭。期待《黑色月光》為觀眾帶來不同的感受，不一樣的我們，留下不一樣的回憶。」

楊茜堯分享多張《黑色月光》拍攝花絮照。（IG：@tavia_yeung）

楊茜堯分享多張《黑色月光》拍攝花絮照。（IG：@tavia_yeung）

楊茜堯分享多張《黑色月光》拍攝花絮照。（IG：@tavia_yeung）

楊茜堯分享多張《黑色月光》拍攝花絮照。（IG：@tavia_yeung）

楊茜堯分享多張《黑色月光》拍攝花絮照。（IG：@tavia_yeung）

煞科當日三位主角接受娛樂新聞台訪問時，都表示相隔多年合作相當開心愉快，拍攝不停中港兩邊走，楊茜堯笑指被4歲大女小珍珠投訴：：「佢比較大啲，開始懂性，佢都會話：『我唔想你返工啊，想你留喺度陪我多啲，叫爸爸返工吖』。安排我喺身邊陪佢，爸爸去做嘢賺錢，OK啊，我都同佢講好快㗎喇，我唔會走。」

《黑色月光》三位主角楊茜堯、王浩信、林夏薇正式煞科（影片截圖）

《黑色月光》三位主角楊茜堯、王浩信、林夏薇正式煞科（影片截圖）

《黑色月光》三位主角楊茜堯、王浩信、林夏薇正式煞科（影片截圖）

至於同樣為人父母，與陳自瑤育有一女的王浩信，與TVB約滿後自由身接JOB，內地工作多時甚少見囡囡，訪問中罕有提到家人：「喺下一個工作之前，爭取時間陪家人；但又唔係好長時間，基本上都密鑼緊鼓，都想有幾日時間畀自己抽離呢個角色。」