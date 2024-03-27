梁思浩主持TVB新台靈異版《東張西望》　探討性交轉運雛妓賣初夜

TVB新台開台在即，台前幕後都在搞盡腦汁開拓新節目，一新觀眾耳目。而新台頭炮邀請到人稱「村長」的梁思浩夥拍黃紫恩（Jojo）、黃耀英擔任主持，拍攝以靈異直播為賣點的新節目。還請來一班玄學大師、殯葬業及廟宇界的翹楚組成顧問團，分享業界的奇聞異事。

思浩為TVB新台主持靈異直播節目。

早前思浩在電視城參與節目事前會，出席的顧問團人才濟濟，包括︰「警界天師」簡信回、奇門遁甲師傅張芯熏、玄學家周亦謙、玄學家周漢明、風水師皓云師傅、六壬師傅陳法齊、狐仙堂林千博師傅、占卜師羅泳嫻及一班殯葬業及廟宇界的翹楚。當日討論話題廣泛，由靈異事件、古怪殯葬儀式都有提及。單是性交轉運是否真有效、兇宅是否可以買；又有甚麼注意事項，已經夠吸引。更有不少話題性內容，當日張芯熏師傅即場分享塘西（西環）風月場所的古老習俗，話說當年妓寨琵琶仔（雛妓）賣完初夜後，會即時為恩客「帶孝」以示「喪夫」，方便升呢成為「老舉」接客，恩客還可獲得一封利是作為意頭，聽落都好有趣。

思浩早前跟一班玄學師傅、殯葬業及廟宇界的翹楚開會取經。

節目賣點是會邀請一班久未露面藝人、名人分享靈異經歷。為增加跟觀眾互動，設有「報驚熱線」及「靈異爆片爆相」，歡迎報料提供奇異經歷，即場還有「互動熱線」可以即時表達意見，讓觀眾可以參與其中，有機會贏得由各師傅開光加持的平安符。

思浩為TVB新台主持靈異直播節目。

正忙於為節目搜集資料的思浩接受訪問時表現雀躍，直言非常期待，他表示︰「TVB好耐都冇一小時嘅全直播節目，今次挑戰好大。最好玩係可以同觀眾互動，透過佢哋嘅報料、提供嘅相片，可以百分百同觀眾近距離接觸。」他笑言每次拍攝都會本住TVB精神「全力以赴，做到最好」，務求將節目打造成新台的Icon，再好似《通靈之王》一樣贏得國際獎項。而思浩還有一大心願，就是替觀眾處理「奇難雜症」，他豪言:「想透過節目幫香港市民，解決一啲正常途徑解決唔到嘅『問題』，堪稱穿梭陰陽界版嘅《東張西望》。」

Jojo與黃耀英有份擔任主持。

另外，Jojo首次參與靈異節目，最大的準備是吃飽、瞓飽，她笑說:「因為直播節目由下晝開始，一直拍到凌晨，要儲足精神返工。」她透露見證過思浩在網上主持的直播節目，就算去到最後時段，人數依然沒有減少，Jojo期待地表示:「佢嘅channel好多人睇，而且做一個個多小時嘅直播可以keep到人不斷comment係好高技巧。所以今次可以偷師，睇思浩點樣hold直播節目。」

Jojo擔任主持的經驗豐富。（IG圖片）