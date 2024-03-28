港版木村新廣告學生相曝光　網民5字回覆mean到爆

歌手洪嘉豪是近年深受年輕人喜愛的偶像之一，而且他非常愛錫歌迷，大家相處融洽，彼此形容對方「瘋瘋癲癲」，所以洪嘉豪又被稱為「精神病院」的「院長」，粉絲則稱呼為「院友」，就連無綫當紅小花郭柏妍都被他的俘虜，成為「院友」之一。

洪嘉豪是近年深受年輕人喜愛的偶像之一。（葉志明攝）

洪嘉豪深受女粉絲歡迎。（IG@hungkaho）

而在歌唱事業方面，洪嘉豪也愈戰愈勇，推出多首Hit爆歌曲，並先後於2018年奪得叱咤樂壇生力軍金獎，及入圍2022年度叱咤樂壇我最喜愛的男歌手十強，而下個月更會首踏紅館舉行個唱。

洪嘉豪得到叱咤樂壇生力軍金獎。 (梁碧玲攝)

洪嘉豪將於4月開首個紅館個唱。（IG@hungkaho）

此外，洪嘉豪「算唔算靚仔」亦不時成為網民熱烈討論的話題，外界有人稱他「港版木村拓哉」，但也有人覺得他樣貌普通。近日，洪嘉豪在其社交平台分享新廣告，樣貌再次引起網民熱議。

洪嘉豪在廣告中展示他的學生相。（IG@hungkaho）

樣子沒有太大分別。（IG@hungkaho）

細個皮膚黑一些。（IG@hungkaho）

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廣告中洪嘉豪被問到演唱會會否騷肌，他搞笑回覆對方究竟是來看演唱會，還是健身比賽，之後再扮作一臉正經地說：「不過我都明嘅，而家嘅我真係fit過以前好多。」其後，洪嘉豪騷出自己的學生相，學生相中的他，一臉青澀留著學生裝髮型，只是皮膚比現在黑，其他沒有太大改變尤其個嘴，難怪網民笑言沒變過：「肯定無整容」，也有網民mean爆說：「距唔係靠樣」、「輻射木村拓哉」，認真不留情。但也有網民認為：「素人時期咁嘅水平已經唔錯了。」

網民留言。（小紅書）

網民留言。（小紅書）