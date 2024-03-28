64歲凍齡男神自爆前列腺肥大兼肺有氣泡　食藥感覺血壓升高

現年64歲、有「最帥展昭」美譽的何家勁，除了《包青天》系列外，還曾先後拍攝《中華英雄》、《少年張三豐》及《馬永貞之爭霸上海灘》等不少膾炙人口的劇集。

何家勁因《包青天》展昭一角爆紅。（微博圖片）

很多原著迷覺得何家勁最神似漫畫中的華英雄。（影片截圖）

《中華英雄》電視版由何家勁飾演華英雄，同樣令人留下深刻印象。（網上圖片）

其後，何家勁淡出幕前轉戰內地從商，與好友合夥經營健康食品生意「勁家庄」，一樣搞得有聲有色，除了被評為「國家AAA級旅遊景區」外，近日還獲得「惠城區人民政府」批准認可的「農業龍頭企業」殊榮。

何家勁生意做得有聲有色。（微博圖片）

「勁家庄」被評為「國家AAA級旅遊景區」。（微博圖片）

現時生意上晒軌道，何家勁可謂過着寫意又無憂的生活，經常隨香港明星足球隊四出友賽，又當上KOL，開設社交平台與網民分享現時生活日常及以往當明星的辛酸和趣事，內容豐富，吸引不少網民追看。而最令人驚嘆的是，何家勁無論外貌還是身型上，都保持得非常好，整體感覺比真實年齡年輕。

64歲的何家勁keep得非常好，一點老態都沒有。（微博圖片）

何家勁是香港明星足球隊隊員之一。（微博圖片）

經常出賽。（微博圖片）

身形fit爆。（微博圖片）

不過，何家勁在最近一段直播中卻自爆身體有小毛病，事源他咳嗽了一段時間，不斷吃藥，但吃藥時感覺血壓升高，於是他決定不吃了，之後去醫院做全身檢查，其他功能都沒什麼太大問題：「除了就是前列腺有點肥大，這個過了五、六十歲肯定有的啦，就是肺有點什麼氣泡啊，這個都有的啦。」

何家勁透露近排咳嗽了一段時間。（小紅書截圖）

不停吃藥血壓升高。（小紅書截圖）

何家勁續言最緊要「你不要自己嚇自己就行了」，「反正你去做身體檢查，做完之後，不多不少總有一些你沒有聽過的症狀，然後如果你說『哎呀，這個死啦死啦，我怎麼會有這個』，你真的不要把它當作為一回事，如果真的很嚴重的話，醫生會叫你馬上住院，如果叫你出去了，你就不用想太多。」可見何家勁個性非常樂觀。

何家勁自爆身體檢查後，患有前列腺有點肥大。（小紅書截圖）

何家勁認為這個過了五、六十歲這個肯定有的啦。（小紅書截圖）

前列腺肥大是一種非常普遍的退化性疾病，據衛生署資料，在本港逾半60歲以上男性患有良性前列腺肥大症；前列腺肥大症是指男性前列腺增生，導致前列腺腺體組織增大的一種疾病。前列腺是男性生殖系統中的一個小腺體，其功能是分泌液體，幫助維持精液的正常構成。

肺又有點氣泡。（小紅書截圖）

肺又有點氣泡。（小紅書截圖）

隨著男性年齡的增長，前列腺通常會逐漸增大，因此許多男性上了年齡之後都會出現前列腺肥大，但常見並不等於不用理會。儘管這種病屬於良性增生，但當腺狀組織不斷肥大，會嚴重堵塞尿道，阻礙正常排尿。而前列腺肥大症5大常見症狀，包括：尿頻、排尿困難、尿急、 尿滴漏及尿道不完全排空感。

託賴其他身體功能沒有太大問題。（小紅書截圖）

何家勁認為不要自己嚇自己就行。（小紅書截圖）