獨家｜温碧霞驚爆被火燒頭　透露最新情況頭髮變少：我差啲毁容

英皇藝人温碧霞、沈震軒及黎峻今日（27日）出席「SUPREME 成立一周年派對」，他們一起接受《香港01》 訪問。温碧霞最近在社交網大曬度假泳衣水着性感照片，提到有否留意網民的評價，她表示：「有啊！佢哋都話我keep得好好，多謝佢哋咁多年都咁支持我，花好多時間去keep，大家見我好easy，但其實做好多運動，所以我覺得一定要keep住自己個body！」她繼續指性感泳衣是由老公及助手親自操刀拍攝。

英皇藝人温碧霞、沈震軒及黎峻今日（27日）出席「SUPREME 成立一周年派對」。（張祖銘攝）

温碧霞接受訪問突然自爆最近遇到可怕的事情，她說：「我啱啱前幾日做嘢，俾啲火燒咗啲頭髮，好得人驚，我喺後面影緊相，我唔知跟住我啲頭髮着火，好彩我助手好快幫我吹熄咗，我差啲毁容，好驚呀！」講到當時的情況，她表示：「因為我背住啲蠟燭，我唔小心靠後，啲頭髮就咁樣燒着咗，我差啲毁容，好彩我助手好快解決。」提到現時的頭髮是否有變少，她坦言：「可能啲頭髮薄咗要整返靚。」

温碧霞自爆俾火燒一事，勁擔心毁容。（張祖銘攝）

温碧霞表示差啲毁容。（受訪者工作人員）

温碧霞啲頭髮就咁樣燒着咗。（受訪者工作人員）

沈震軒被問到是否計劃今年結婚，他說：「我希望保持一個神秘感，同埋一個好甜蜜嘅感覺，我身邊嗰個好鍾意儀式感，如果我成日都講晒出嚟就會嬲死我，大家期待吓再話畀大家聽。」

沈震軒。（張祖銘攝）

至於黎峻今年的工作發展，他表示：「我今年嘅工作發展就係會拍電影為主，仲有不斷去練唱歌，接一啲唔同嘅唱歌騷。」他繼續指自己希望能夠拍多一點電視劇，並表示：「多啲觀眾去知道你嘅作品同埋睇到我嘅電影。」提到是否比較少唱歌，他笑說：「本身我唔係歌手出道，但我本身好鍾意唱歌，有陣時就會自彈自唱。」