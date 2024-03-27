陳浩民麥大力齊齊拎拐杖出活動成焦點　余香凝有留意院長涉性侵案

麥大力、陳浩民夫婦及余香凝等藝人今日（27日）出席「SUPREME 成立一周年派對」，麥大力及陳浩民齊齊拎拐杖出活動成焦點。陳浩民夫婦接受訪問表示：「自己唔小心落樓梯嘅時候就拗柴，照X光先發覺，原本以為扭親過一陣就冇事，一照就發現裂咗骨。」他透露怕打石膏影響工作，所以暫時只是着boot，並表示：「戴五個禮拜，現在仲有三個禮拜，要用嘅時候就除咗boot!」

麥大力及陳浩民齊齊拎拐杖出席「SUPREME 成立一周年派對」成焦點。（張祖銘攝）

被問到現時傷勢，他說：「好咗啲。現在唔使拍戲住，五月中先入劇組，唯一影響到就係行路，追唔到老婆，老婆隻腳又長。」他透露老婆較早前游水，不小心撞到珊瑚而受傷，現在她也有瘀傷。講到洗澡是否需要太太協助，他表示：「唔使，我OK。」他的老婆卻回應：「我幫你都得。」他繼續笑說：「唔好啦！男女授受不親，講啲爛gag啫！」

陳浩民夫婦。（張祖銘攝）

余香凝被問到最近角逐多個電影獎項爭奪「最佳女主角」，是否工作變多及「豬籠入水」，她回應：「多咗好多工作嘅機會，我會繼續努力，等我儲備多啲，小朋友嘅成長更加好。」講到金像獎的戰衣，她說：「仲揀緊，上次試裙嘅時候女兒都喺公司幫吓眼。」提到現時的身價是否有上升，她說：「都係開心地工作同拍攝。」提到所主演的電影《白日之下》談及的院長涉性侵案，而最近有關於「康橋之家」前院長張健華性侵女院友案件，受害人可以獲得賠償，她坦言有留意這個報道，並表示：「有留意，好多朋友都轉發新聞俾我，都有見到啲留言下面有寫電影《白日之下》可能會關注多啲社會事件，好尊重法庭嘅裁決。」她繼續指做電影都希望大家能夠關注社會事件。